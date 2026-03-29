Độc đáo trò vật cù ở một trong tứ đại đền thiêng xứ Nghệ

Ngọc Tú

TPO - Không chỉ nổi tiếng là một trong 4 ngôi đền thiêng xứ Nghệ, lễ hội đền Bạch Mã còn thu hút hàng vạn du khách

Trò chơi vật cù ở lễ hội đền Bạch Mã thu hút đông đảo người dân và du khách về xem, cổ vũ.
Hai ngày qua, lễ hội đền Bạch Mã đã diễn ra với phần lễ trang nghiêm và phần hội sôi nổi, độc đáo.
Đền Bạch Mã﻿ tọa lạc tại thôn Tân Hà (xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An), thờ Tướng quân Phan Đà. Theo truyền thuyết và đền phả, Tướng quân Phan Đà ngày trước cưỡi ngựa trắng phá tan nhiều đồn địch, đi đến đâu là quân địch lại khiếp sợ bỏ chạy. Hình ảnh vị tướng trẻ cưỡi ngựa trắng tung hoành nơi chiến địa đã in sâu trong tâm thức dân gian.
Đền Bạch Mã cũng là một trong 4 ngôi đền thiêng﻿ nhất xứ Nghệ được dân gian truyền tụng với câu nói nổi tiếng: “Nhất Cờn, nhì Quả, tam Bạch Mã, tứ Chiêu Trưng”. Ngoài các nghi thức cúng tế, rước lễ, tại lễ hội đền Bạch Mã còn diễn ra nhiều trò chơi dân gian﻿ thu hút người dân về theo dõi như vật cù, kéo co, bóng chuyền, đập niêu...
Phần thi vật cù là một trong những trò chơi được mong chờ nhất ở lễ hội. Phần thi diễn ra trên bãi đất trống phía trước đền rộng khoảng 400 m2. Mỗi đội thi đấu có 7 vận động viên là những thanh niên trai tráng hoặc những người khỏe mạnh và có kinh nghiệm trong thi đấu vật cù ở những năm trước.
Quả cù trong phần thi này được làm từ phần gốc nằm sâu dưới đất của cây chuối hột, nặng 10 kg. Để có quả cù tốt, không bị vỡ trong quá trình thi đấu, ban tổ chức phải lựa chọn cây chuối hột có tuổi đời nhiều năm để gốc cây to và chắc chắn. Ảnh: Thành Trung.
Sau khi trọng tài cất tiếng còi, các vận động viên của 2 đội xanh đỏ bắt đầu lao vào tranh cướp quả cù rồi cố gắng ném lọt vào hố ở phần sân đội bạn sẽ ghi điểm. Ảnh: Thành Trung.
Cuộc thi diễn ra 2 hiệp, mỗi hiệp 15 phút. Đội nào ghi nhiều bàn thắng nhất sẽ giành chiến thắng. Ảnh: Thành Trung.
Mỗi khi có một người ôm được quả cù, thành viên đội bạn sẽ lập tức lao đến dùng tay cướp lấy quả cù. Người chơi chỉ được dùng tay cướp cù, lăn cù. Thành viên nào ném quả cù cao quá đầu hoặc dùng tay ôm người sẽ bị phạm luật. Nhiều lần nhắc nhở, trọng tài sẽ rút phạt thẻ vàng và cho đội bạn ném phạt. Ảnh: Thành Trung.
Các đội thi tranh cướp nhau quả cù trong tiếng hò reo cổ vũ của khán giả xung quanh. Ảnh: Thành Trung.
Ở trò chơi bịt mắt đập niêu, người tham gia sẽ được bịt kín bằng chiếc khăn đỏ. Người chơi dò dẫm bước đến và dùng gậy gỗ đập vào chiếc niêu đất treo lơ lửng phía trên. Người nào đập vỡ được nồi đất sẽ nhận được phần quà từ ban tổ chức.
Các trận thi đấu bóng chuyền cũng luôn thu hút đông đảo người dân và du khách về xem. Ảnh: Visit Nghệ An.
Lễ hội đền Bạch Mã thu hút cả vạn người về tham dự, theo dõi các trò chơi dân gian và cổ vũ cho các đội thi đấu. Ảnh: Visit Nghệ An.
#Nghệ An #đền Bạch Mã #trò chơi dân gian #lễ hội #vật cù #thi đấu #tứ đại đền thiêng #trò chơi hot #đền thiêng nhất xứ Nghệ #đền thiêng xứ Nghệ

