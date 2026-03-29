Độc đáo trò vật cù ở một trong tứ đại đền thiêng xứ Nghệ

TPO - Không chỉ nổi tiếng là một trong 4 ngôi đền thiêng xứ Nghệ, lễ hội đền Bạch Mã còn thu hút hàng vạn du khách
Mỗi khi có một người ôm được quả cù, thành viên đội bạn sẽ lập tức lao đến dùng tay cướp lấy quả cù. Người chơi chỉ được dùng tay cướp cù, lăn cù. Thành viên nào ném quả cù cao quá đầu hoặc dùng tay ôm người sẽ bị phạm luật. Nhiều lần nhắc nhở, trọng tài sẽ rút phạt thẻ vàng và cho đội bạn ném phạt. Ảnh: Thành Trung.
Ở trò chơi bịt mắt đập niêu, người tham gia sẽ được bịt kín bằng chiếc khăn đỏ. Người chơi dò dẫm bước đến và dùng gậy gỗ đập vào chiếc niêu đất treo lơ lửng phía trên. Người nào đập vỡ được nồi đất sẽ nhận được phần quà từ ban tổ chức.
Lễ hội đền Bạch Mã thu hút cả vạn người về tham dự, theo dõi các trò chơi dân gian và cổ vũ cho các đội thi đấu. Ảnh: Visit Nghệ An.