'Bus: Chuyến xe một chiều' - thêm một bộ phim Việt lỗ nặng, đáng quên

TPO - Giữa lúc dư âm mùa phim Tết vẫn còn, khán giả lại đang có nhiều lựa chọn với tác phẩm ngoại, một bộ phim điện ảnh không có ngôi sao phòng vé, tên tuổi đạo diễn nhạt nhòa, kịch bản yếu như "Bus: Chuyến xe một chiều" rất khó để làm nên chuyện.

Theo số liệu tham khảo từ hệ thống Box Office Vietnam, phim điện ảnh Bus: Chuyến xe một chiều chỉ thu về hơn 1,6 tỷ đồng sau 10 ngày ra rạp. Đây là con số khiêm tốn so với mặt bằng chung của phòng vé thời điểm hiện tại. Ngày 29/3 - thời điểm cuối tuần - phim chỉ thu chưa tới 10 triệu đồng. Khảo sát nhanh một số cụm rạp lớn ở TPHCM và Hà Nội, phim của đạo diễn Luk Vân có suất chiếu hạn chế, khoảng một suất/ngày, chủ yếu vào khung giờ chiều.

Kịch bản cũ

Khởi đầu chật vật và nguy cơ phải rút rạp sớm khiến Bus: Chuyến xe một chiều nhiều khả năng trở thành bộ phim bết bát tiếp theo của Luk Vân. Giữa bối cảnh dư âm mùa phim Tết vẫn còn, khán giả đang có nhiều lựa chọn với tác phẩm ngoại, một bộ phim không có ngôi sao phòng vé, tên tuổi đạo diễn nhạt nhòa rất khó để làm nên chuyện.

Bus: Chuyến xe một chiều xoay quanh Tuấn Vũ (Vĩnh Đam) và Mây (Huỳnh Minh Kiên) - hai học sinh vô tình bị cuốn vào chuỗi sự kiện bí ẩn liên quan đến cái chết của nữ sinh trong trường. Những lời đồn đại và hình ảnh “chuyến xe một chiều” trở thành sợi dây xuyên suốt, dẫn dắt người xem vào hành trình khám phá u ám.

Tuấn Vũ buộc phải đối diện với sự thật về những gì đang diễn ra, cũng như lựa chọn giữa việc buông bỏ hay níu kéo. Bộ phim mở ra câu chuyện pha trộn giữa tình cảm học đường và yếu tố tâm linh, xoay quanh những tiếc nuối, bí mật và hành trình đối diện với chính mình.

Dòng phim thanh xuân - học đường là đề tài được đạo diễn Luk Vân theo đuổi nhiều năm. Ở lần trở lại này, nữ đạo diễn chọn hướng đi mới mẻ hơn, pha trộn yếu tố tâm linh vào câu chuyện tuổi học đường.

Phần đầu của phim là khung trời tuổi thanh xuân. Ở phần sau, câu chuyện về hồn ma trong trường dần được hé lộ, mối quan hệ của Tuấn Vũ và Mây phức tạp hơn.



Đạo diễn cố gắng đan cài nhiều lớp đề tài như tình yêu tuổi học trò, lời đồn tâm linh trong trường học và vấn nạn bạo lực học đường. Một học sinh sở hữu khả năng ngoại cảm, một hồn ma có thể chạm nắm như người sống và chuyến xe buýt chỉ dành cho những linh hồn chưa thể siêu thoát là những yếu tố đáng khen ở sự sáng tạo. Tuy nhiên, khi được "xào nấu" vào phim, kịch bản quá rời rạc khiến Bus: Chuyến xe một chiều trở nên nhạt nhòa. Phim chỉ dừng lại ở mức có ý tưởng, cách triển khai chưa đủ tạo cao trào hay cú twist thật sự ấn tượng.

Với Bus: Chuyến xe một chiều, đạo diễn Luk Vân gần như không có thay đổi đáng kể nào trong phong cách làm phim. Câu chuyện thanh xuân vườn trường trong phim dường như không còn phù hợp với nhịp sống hiện đại. Lời thoại sượng, quá kịch khiến khán giả có cảm giác đang đọc tiểu thuyết ngôn tình.

Từ đầu phim, khán giả dễ bị rối khi mạch truyện không nhất quán. Rất khó để xác định mạch chính của Bus: Chuyến xe một chiều là chuyện tình của Vũ và Mây, bí ẩn hồn ma nữ sinh hay năng lực tâm linh Huy (Hoàng Long).

Tác phẩm dù được giới thiệu có nhiều yếu tố kinh dị, nhưng cảm giác rùng rợn, ám ảnh đọng lại gần như bằng 0. Lối chuyển cảnh sang màn hình đen, tiếng nhạc nền lạc quẻ như phim sitcom cùng một số phân đoạn slow motion kém mượt mà là những điểm trừ về mặt kỹ xảo. Những phân đoạn tưởng như hù dọa lại bị ngắt quãng bởi mảng miếng hài. Cảnh hù dọa chủ yếu dùng âm thanh để gây chú ý. Điểm sáng hiếm hoi là cách lựa chọn tông màu lạnh và không gian xe bus tạo cảm giác bí bách, u ám.

Bộ phim đáng quên của Vĩnh Đam

Kịch bản lỏng lẻo và không có gì đặc sắc khiến diễn xuất yếu của dàn diễn viên càng lộ rõ. Vai nam chính điện ảnh vẫn là thách thức quá lớn với tay ngang như Vĩnh Đam. Tuấn Vũ do Vĩnh Đam đảm nhận là nhân vật đơn điệu, thiếu biểu cảm và chưa tạo được chiều sâu. Nét diễn đơn điệu, gương mặt đơ, ánh mắt thiếu sức sống là hạn chế quá lớn của người mẫu sinh năm 2004.

Huỳnh Minh Kiên có một vài điểm sáng ở các phân đoạn cảm xúc, nhưng phong độ chưa ổn định khiến tổng thể vai diễn còn nhiều khuyết điểm. Nhiều phân đoạn, người xem có cảm giác như diễn viên đang đọc thoại hơn là nhập vai. Phản ứng hóa học giữa Vĩnh Đam và Minh Kiên còn thiếu, càng khiến nhịp phim mệt mỏi về cuối.

Lời khen về diễn xuất trong phim nên được dành cho Vân Trang và Hoàng Long. Trong khi Vân Trang quá thừa kinh nghiệm cho vai Chi - nhân vật đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt câu chuyện, Hoàng Long cho thấy sự nỗ lực ở những phân cảnh diễn xuất tự nhiên, hài hước ở trường học. Nhân vật của Mai Thu Huyền có vai trò quan trọng trong phim nhưng chưa được khai thác kỹ.

Phim của Luk Vân công chiếu giữa thời điểm thị trường không có quá nhiều đối thủ nặng ký nhưng khâu truyền thông kém, thậm chí thua xa một số phim ra rạp dịp 30/4. Tác phẩm bị ngó lơ ở phòng vé dù đạo diễn vẫn tham vọng thực hiện phần phim tiếp theo.