Điều gì khiến 10.000 khán giả đến gặp Hoàng Dũng?

TPO - Hoàng Dũng hoạt động không quá bùng nổ trong những năm gần đây. Nhưng mỗi khi nam ca sĩ tổ chức concert, vé nhanh chóng bán hết. Với 2 đêm của concert Xoay tròn, vị thế của giọng ca sinh năm 1995 đã nâng lên một cấp độ.

Sau khi phát hành album Xoay tròn, Hoàng Dũng tổ chức 2 đêm concert với quy mô khoảng 10.000 khán giả/đêm. Tại day 2 ở TPHCM, ê-kíp của nam ca sĩ đưa ra 6 hạng vé khác nhau, rẻ nhất ở mức 649.000 đồng và cao nhất là hơn 2,9 triệu đồng. So với mặt bằng thị trường, mức giá cho các hạng vé ở concert Hoàng Dũng tương đối dễ chịu. Và với sức hút sẵn có của nam ca sĩ, gần 10.000 vé đã bán hết.

Concert mới nhất của Hoàng Dũng có 3 khách mời là bộ đôi Minh Tốc - Lam, Grey D và Rhymastic. Một đêm diễn mộc mạc từ sân khấu, đường dây kịch bản, concept trình diễn và dàn khách mời. Nội lực âm nhạc của Hoàng Dũng là thứ quan trọng nhất để kéo khán giả tới sân. Và sau 2 đêm concert Xoay tròn, giọng ca sinh năm 1995 chứng minh anh đang nằm trong nhóm ca sĩ trẻ thành công ở cuộc chơi làm concert/live show.

Một concert trọn vẹn và cảm xúc của Hoàng Dũng.

"Bữa tiệc âm nhạc" đầy cảm xúc

Trong gần 3 tiếng ở concert Xoay tròn, Hoàng Dũng chia kịch bản thành 3 chương tách biệt. Ở phần đầu tiên, nam ca sĩ đẩy sự phấn khích cho khán giả từ sự xuất hiện liên tiếp của 2 khách mời Minh Tốc - Lam và Grey D. Đến chương 2, cảm xúc ở concert lắng đọng bằng một chuỗi bản hit từ nhiều năm trước của Hoàng Dũng, kết hợp cùng acoustic band với guitar, cajon. Tiếp đến chương 3, Hoàng Dũng hát những ca khúc mới phát hành trong một năm gần đây.

Kịch bản mới nhất từ Hoàng Dũng hoàn toàn dễ đoán so với những gì nam ca sĩ từng làm ở loạt concert khác. Hoàng Dũng không phải hình mẫu ca sĩ mạnh về performance, chịu khó đầu tư cho sân khấu, concept để cống hiến cho khán giả những thứ điên rồ và khó đoán. Thay vào đó, mọi thứ trong đêm nhạc của Hoàng Dũng vẫn xoay quanh tính cảm xúc trong âm nhạc, vốn là thứ mạnh nhất của Hoàng Dũng.

Nam ca sĩ chỉ hát và hát. Sự ngắt quãng ở concert đến từ phần giao lưu, hay chiếu lên màn hình các đoạn phim tư liệu không quá nhiều. Hoàng Dũng dùng âm nhạc của mình để "dọn đường" cho các bộ đôi cầu hôn, tỏ tình ở show. Anh mời một khán giả may mắn lên sân khấu, làm nền cho cô gái được hát trước đám đông. Đó là những chi tiết thú vị giúp concert sinh động hơn.

Ở các concert của Hoàng Dũng, khán giả luôn thuộc lòng nhiều bài và hát theo. Lần này, anh dùng chính màn đồng thanh hát từ số đông khán giả để nói lời cảm ơn khách mời. Với Minh Tốc - Lam, giai điệu của Bầu trời mới cất lên từ chất giọng mộc, từ hàng nghìn khán giả để lại cảm xúc mạnh. Grey D chia tay bằng màn đồng thanh Có hẹn với thanh xuân. Và Hoàng Dũng bắt nhịp để fan của anh hát Yêu 5 thay cho lời cảm ơn Rhymastic.

Đó là sự tinh tế và tử tế của Hoàng Dũng đối với khách mời. Sự xuất hiện của Minh Tốc - Lam, Grey D và Rhymastic đều biệt ở concert, cho thấy sự hòa quyện với Hoàng Dũng, kết nối tốt với khán giả và tạo nên đường dây kịch bản thông suốt.

Hoàng Dũng đã hát như cỗ máy xuyên suốt show. Một khách mời có 4 tiết mục nhưng Hoàng Dũng cũng tham gia một nửa trong số đó thay vì tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Giọng ca sinh năm 1995 hát theo đủ hình thức: Live cùng band nhạc, hát mộc cùng acoustic bar, hát trên nền nhạc giao hưởng cộng hưởng dàn bè, hợp xướng rất nặng. Suốt 3 tiếng, Hoàng Dũng hát khỏe, ít lỗi.

Bản mashup Đoạn kết mới và Nàng thơ là điểm nhấn của concert. Gần như tất cả cùng cất giọng khi giai điệu của Nàng thơ vang lên. Nhưng ở concert Xoay tròn, Nàng thơ không còn là tất cả. Hoàng Dũng đã có một bản hit mới, vừa phát hành trong album Xoay tròn, là Giữ anh cho ngày hôm qua (ft Rhymastic).

Hoàng Dũng giữ Rhymastic cho đến cuối show. Và sự hiện diện của rapper nhà SpaceSpeakers khiến không khí concert đẩy lên cao trào, giàu năng lượng hơn sau một chuỗi ca khúc phối lại trên nền nhạc acoustic bar ít nhiều khiến người nghe mệt mỏi.

Rhymastic là mảnh ghép hoàn hảo của concert này.

Hoàng Dũng đã vượt "ngưỡng"

Ở thị trường nhạc Việt, Hoàng Dũng đúng nghĩa là giọng hát thực lực, đi lên theo từng cấp độ để phủ sóng tên tuổi. Anh từng phải đi hát, kiếm những đồng "cát-xê" lẻ ở độ tuổi sinh viên. Hoàng Dũng tham gia The Voice, Sing My Song để tìm ra cơ hội cho chính mình và nhờ tới Nàng thơ - sau nhiều sản phẩm mờ nhạt - để thật sự nổi tiếng.

Trước khi trở lại với album Xoay tròn và concert cùng tên, Hoàng Dũng từng có giai đoạn loay hoay vì không thoát khỏi cái bóng Nàng thơ. Tại concert Xoay tròn, khi số đông khán giả phấn khích hát theo Giữ anh cho ngày hôm qua, đó là sự đánh dấu cho việc Hoàng Dũng đã có thêm bản hit để không còn bị cái bóng của Nàng thơ kìm chân lại.

Hoàng Dũng không còn thuần hát, dùng âm nhạc là "ngôn ngữ" duy nhất để giao tiếp khán giả. Nam ca sĩ nhảy nhiều hơn, bắt đầu tìm cách giao lưu khán giả nhiều hơn. Dù rằng từng động tác vũ đạo của Hoàng Dũng chưa thanh thoát hẳn nhưng giọng ca sinh năm 1995 bắt đầu có "mảng miếng" mới để cống hiến cho khán giả.

Concert Xoay tròn không bùng nổ về hiệu ứng mạng xã hội nhưng thành công mỹ mãn với cá nhân Hoàng Dũng. Nam ca sĩ không cần quảng bá quá mạnh, chưa dùng tới chiêu trò câu kéo nhưng gần 10.000 vé vẫn bán sạch. Khi Hoàng Dũng hát loạt ca khúc mới ở chương 3 trong concert, khán giả trẻ vẫn thuộc lòng đồng thanh. Đó là minh chứng cho việc Hoàng Dũng đang sở hữu tệp khán giả trung thành khá đông, đa phần trẻ tuổi nhưng sẵn sàng bỏ tiền mua vé tham gia concert.

Với thị trường nhạc Việt, tổ chức các đêm diễn cá nhân chưa bao giờ là bài toán dễ. Một tên tuổi lớn như Soobin phải chờ đến năm 2025, khi sự nghiệp chạm tới đỉnh cao để tổ chức concert đầu tiên. Tương tự là Trung Quân Idol và Quốc Thiên, những giọng ca đình đám của thị trường cũng chỉ làm concert trong 1-2 năm gần đây.

Hoàng Dũng đã làm concert từ 5 năm trước sau khi Nàng thơ gây sốt. Đến nay, qua 6 đêm diễn cá nhân, sức hút của giọng ca sinh năm 1995 ngày càng lớn. Đó là thành công mà không phải ca sĩ trẻ nào trên thị trường cũng có được ở hiện tại.