Táo Quân 'chưa xem đã hết'

TPO - Tiểu phẩm Táo Quân phát sóng tối 29/3 trong chương trình Cuộc hẹn tháng Ba nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Sự trở lại của dàn nghệ sĩ quen thuộc mang lại cảm xúc hoài niệm, nhưng kéo theo không ít ý kiến trái chiều về nội dung và cách dàn dựng.

Bình mới rượu cũ

Điểm dễ nhận thấy nhất là khoảng 80% nội dung tiểu phẩm được xây dựng lại từ ý tưởng của Táo Quân 2017. Việc lựa chọn format Hái hoa dân chủ - vốn đã quen thuộc với khán giả truyền hình - được xem là bước đi an toàn của ê-kíp. Tuy nhiên, chính sự an toàn này lại khiến chương trình rơi vào cảm giác “bình mới rượu cũ”.

Không chỉ dừng ở ý tưởng, nhiều câu hỏi, mảng miếng gây cười thậm chí được lặp lại gần như nguyên vẹn. Điều này khiến không ít khán giả hụt hẫng, thậm chí có người lầm tưởng họ đang xem lại trích đoạn cũ thay vì sản phẩm mới.

Kịch bản Táo Quân không có nhiều sự mới mẻ, thậm chí "bê nguyên" format Hái hoa dân chủ từ chương trình lên sóng năm 2017.

“Xem mà cứ ngỡ đang bật lại Táo Quân 2017”, “80% không thay đổi gì”, “Kịch bản cũ, nội dung quen”… là những bình luận của khán giả sau khi chương trình lên sóng.

Ở phiên bản “trái mùa” này, Ngọc Hoàng do Quốc Khánh đảm nhận tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt, đặt ra thử thách cho các Táo thông qua trò chơi Hái hoa dân chủ. Từ đây, các Táo lần lượt đối thoại, điểm qua những vấn đề thời sự như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), big data, luận văn tiến sĩ, hay câu chuyện tinh giản - sáp nhập.

Dù đề cập đến nhiều vấn đề nóng, phần lớn chỉ dừng lại ở mức “nhắc tên”. Khán giả cho rằng tiểu phẩm thiếu những cú châm biếm sâu cay, yếu tố từng làm nên thương hiệu của Táo Quân suốt nhiều năm qua.

Thời lượng ngắn, chỉ khoảng 20 phút, cũng là một điểm trừ lớn. Nhiều tình huống vừa được gợi mở đã nhanh chóng kết thúc, chưa kịp đẩy cao trào đã khép lại, tạo cảm giác “chưa xem đã hết”.

Bên cạnh đó, sự thiếu vắng của những gương mặt quen thuộc như Xuân Bắc hay Công Lý khiến không ít khán giả tiếc nuối. Vai Nam Tào do Trung Ruồi đảm nhận cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều, bị nhận xét là “nhạt nhòa”, chưa đủ sức tạo dấu ấn.

Điều này được cho là dễ hiểu, bởi cặp đôi Nam Tào - Bắc Đẩu đã trở thành “thương hiệu” gắn liền với Xuân Bắc và Công Lý suốt nhiều năm. Việc thay thế những biểu tượng này luôn là thử thách lớn với bất kỳ diễn viên nào.

Khán giả vừa xem vừa… nhớ Tết

Bên cạnh những ý kiến trái chiều, nhiều khán giả cho rằng việc được gặp lại dàn nghệ sĩ quen thuộc như Quốc Khánh, Tự Long, Chí Trung, Quang Thắng, Vân Dung… đã đủ để gợi lại ký ức.

Khán giả bớt khắt khe khi đón nhận Táo Quân trái mùa với tâm thế xem hoài niệm.

“Cảm giác như tối 30 Tết”, “Tự nhiên thèm bánh chưng”, “Xem mà nhớ không khí giao thừa”… là cách nhiều người hâm mộ xúc động khi chương trình Táo Quân lên sóng, bất chấp những hạn chế về nội dung.

Một khán giả chia sẻ: “Chỉ cần nhìn thấy các cô chú vẫn diễn, vẫn khỏe mạnh là đã thấy vui rồi. Táo Quân không chỉ là chương trình, mà là ký ức”

Chính Vân Dung cũng cho biết chị rơi nước mắt khi đọc những dòng bình luận đầy hoài niệm từ khán giả. Trước đó, nhiều nghệ sĩ gạo cội từng bày tỏ sự tiếc nuối khi chương trình không lên sóng dịp Tết 2026.

Ở một góc nhìn khác, việc ê-kíp phải chuẩn bị gấp rút trong vài ngày, với thời gian tập luyện hạn chế, cũng phần nào lý giải cho sự “an toàn” trong kịch bản lần này. Trong điều kiện đó, việc giữ được tinh thần và “chất” của Táo Quân vẫn được xem là nỗ lực đáng ghi nhận.

Khép lại tiểu phẩm, thông điệp về việc thích ứng với công nghệ, đặc biệt là AI, được lồng ghép qua tình huống các Táo loay hoay với những phép tính đơn giản. Dù chưa thực sự sắc bén, đây vẫn là điểm nhấn mang tính thời sự.

Có thể nói Táo Quân “trái mùa” là sự trở lại nhiều cảm xúc, vừa quen thuộc, vừa gây tranh cãi. Với người xem, đó có thể là một tiểu phẩm chưa trọn vẹn, gây hụt hẫng. Nhưng với nhiều khán giả, chỉ cần còn được gặp lại Táo Quân cũng đã là niềm an ủi.