Tận thấy khu trưng bày hơn 50.000 cổ vật

TPO - Sau khoảng 30 năm sưu tầm, gia đình ông Nguyễn Hải Hưng (tỉnh Thanh Hóa) đã sở hữu hơn 50.000 cổ vật có niên đại đến hàng nghìn năm. Các sản phẩm được gia đình trưng bày cho người dân và du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng.
Hơn 50.000 cổ vật đang được ông sưu tầm với đủ các dòng sản phẩm, từ những mảnh sành, sứ đến các hiện vật quý hiếm như trống đồng Đông Sơn có niên đại hàng nghìn năm.
Đặc biệt, bộ sưu tập trống đồng, thạp đồng với hoa văn trang trí tinh xảo đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với du khách và giới nghiên cứu, góp phần làm nổi bật vai trò của Thanh Hóa trong tiến trình hình thành nhà nước Văn Lang thời các vua Hùng.
Nhiều bộ sưu tập lớn như đồ gốm, sành, sứ qua các thời Lý - Trần, Lê - Trịnh, Nguyễn, gốm sành Mỹ Cương, bộ sưu tập bình vôi qua các thời kỳ, bộ sưu tập tiền cổ của Việt Nam và Trung Quốc có niên đại từ vài trăm đến hơn 2.000 năm.
Các sản phẩm kim khí, đồng, bạc cũng được sưu tầm, trưng bày. Theo chính quyền xã Vĩnh Lộc, việc sưu tầm, trưng bày đồ cổ của ông Nguyễn Hải Hưng ở quy mô hộ gia đình, phục vụ miễn phí cho khách tham quan. Việc làm của ông Hưng cũng như nhiều người dân khác góp phần lưu giữ văn hóa và thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương.