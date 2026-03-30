Tận thấy khu trưng bày hơn 50.000 cổ vật

Phạm Trường

TPO - Sau khoảng 30 năm sưu tầm, gia đình ông Nguyễn Hải Hưng (tỉnh Thanh Hóa) đã sở hữu hơn 50.000 cổ vật có niên đại đến hàng nghìn năm. Các sản phẩm được gia đình trưng bày cho người dân và du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng.

Clip: Khu trưng bày 50.000 cổ vật của người dân Thanh Hóa.
tp-33.jpg
Khu trưng bày Lâm Sơn Trang của gia đình ông Nguyễn Hải Hưng (SN 1968, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa﻿) đang sở hữu hơn 50.000 cổ vật cùng 6 căn nhà gỗ lâu năm đã thu hút người dân và du khách chiêm ngưỡng.
tp-19.jpg
Ông Hưng cho biết với mong muốn lưu giữ những giá trị kiến trúc, lịch sử và văn hóa dân tộc, năm 2012, ông thành lập khu Lâm Sơn Trang để trưng bày những cổ vật sưu tầm và miễn phí cho người dân, du khách đến tham quan.
tp-35.jpg
Hơn 50.000 cổ vật đang được ông sưu tầm với đủ các dòng sản phẩm, từ những mảnh sành, sứ đến các hiện vật quý hiếm như trống đồng Đông Sơn có niên đại hàng nghìn năm.
tp-16.jpg
tp-20.jpg
tp-22.jpg
tp-36.jpg
tp-39.jpg
Bộ sưu tập của ông Nguyễn Hải Hưng đã giới thiệu đầy đủ các giai đoạn phát triển của văn hóa từ tiền Đông Sơn, gồm các nền văn hóa Cồn Chân Tiên, Đông Khối và Quỳ Chữ, những nền tảng vật chất, kỹ thuật quan trọng dẫn tới sự ra đời và phát triển rực rỡ của văn hóa Đông Sơn. Các hiện vật cho thấy rõ sự tiến bộ của kỹ thuật luyện kim, chế tác kim loại, song song với trình độ chế tác đá đạt đến đỉnh cao và công cụ sản xuất, đồ dùng sinh hoạt, trang sức…
tp-15.jpg
“Tôi sưu tầm, lưu giữ cổ vật cũng chỉ mong lưu giữ những giá trị kiến trúc, lịch sử và văn hóa dân tộc. Từ đó, các thế hệ trẻ, con cháu biết về lịch sử ông cha. Nếu sau này về già, không còn lưu giữ được sẽ hiến tặng cho bảo tàng của tỉnh hoặc đơn vị nào đủ điều kiện để tiếp tục lưu giữ, phát huy các giá trị này”, ông Hưng cho hay.
tp-12a.jpg
tp-10.jpg
tp-12.jpg
Đặc biệt, bộ sưu tập trống đồng, thạp đồng với hoa văn trang trí tinh xảo đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với du khách và giới nghiên cứu, góp phần làm nổi bật vai trò của Thanh Hóa trong tiến trình hình thành nhà nước Văn Lang thời các vua Hùng.
tp-11.jpg
Hình tượng 4 con ếch đắp nổi trên mặt trống đồng.
tp-20.jpg
tp-23.jpg
tp-3.jpg
Nhiều bộ sưu tập lớn như đồ gốm, sành, sứ qua các thời Lý - Trần, Lê - Trịnh, Nguyễn, gốm sành Mỹ Cương, bộ sưu tập bình vôi qua các thời kỳ, bộ sưu tập tiền cổ của Việt Nam và Trung Quốc có niên đại từ vài trăm đến hơn 2.000 năm.
tp-31.jpg
Nhiều hũ đựng tiền xu qua các triều đại trước cũng được sưu tầm, trưng bày tại đây.
tp-18.jpg
tp-8.jpg
tp-6.jpg
Các sản phẩm kim khí, đồng, bạc cũng được sưu tầm, trưng bày. Theo chính quyền xã Vĩnh Lộc, việc sưu tầm, trưng bày đồ cổ của ông Nguyễn Hải Hưng ở quy mô hộ gia đình, phục vụ miễn phí cho khách tham quan. Việc làm của ông Hưng cũng như nhiều người dân khác góp phần lưu giữ văn hóa và thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương.
tp-34.jpg
Vào những dịp cuối tuần, rất đông học sinh, giáo viên, người dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu về giá trị lịch sử tại Lâm Sơn Trang.
