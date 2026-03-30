Bên trong ngôi đền cổ có đôi đũa thử độc của vua và đĩa ngọc phát sáng

TPO - Không chỉ là ngôi đền có lối kiến trúc cổ nhất Thanh Hóa, đền thờ Lê Hoàn còn lưu giữ nhiều báu vật nghìn năm. Trong đó có đôi đũa thử độc và đĩa đá cổ phát sáng được bảo quản nghiêm ngặt.
Ngôi đền được xây dựng bằng gỗ lim, mái ngói, với nhiều họa tiết hoa văn trên vách, vì, kèo được chạm trổ tinh xảo.
Đền thờ vua Lê Đại Hành còn lưu giữ nhiều cổ vật có giá trị lịch sử và văn hóa lớn như sắc phong, lệnh chỉ, câu đối, đại tự, hương án, khám thờ, tượng pháp, chóe, bát cổ. Đặc biệt, trong số đó có chiếc đĩa đá (đĩa ngọc) và đôi đũa cổ làm bằng hợp kim, ngày trước vua dùng để thử độc trên thức ăn. Theo tài liệu từ UBND xã Xuân Lập, chiếc đĩa ngọc phát sáng này do vua Tống tặng vua Lê. Hiện nay, do lo ngại bị đánh cắp, các cổ vật quý này được bảo quản nghiêm ngặt tại trụ sở UBND xã.