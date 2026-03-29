MV nhạc Việt nhận bão dislike

TPO - Sau 10 ngày phát hành, MV "Đẹp mã" của Hùng Huỳnh và Hòa Minzy vẫn gây tranh luận về chất lượng âm nhạc. Số lượng dislike (không thích) mà khán giả nhấn vào MV đã gần bằng một nửa lượt like.

MV Đẹp mã đang tiến gần mốc một triệu lượt xem trên YouTube. Sản phẩm hiện thu về hơn 20.000 lượt thích, nhưng cũng ghi nhận tới 9.700 lượt không thích - tăng thêm 5.700 lượt so với 4 ngày trước. Đây là kết quả của việc MV Đẹp mã đang gây sốt trên mạng nhưng ở góc độ là sản phẩm âm nhạc có nhiều vấn đề.

Hai ngày trước, ViruSs làm một video reaction (nghe nhạc, nêu quan điểm) cho sản phẩm Đẹp mã. ViruSs thẳng thắn chỉ ra vấn đề nằm ở giọng hát của Hùng Huỳnh còn nhiều hạn chế, dẫn đến không thể hiện trọn vẹn ý đồ từ nhạc sĩ (Tuấn Cry) và người phối khí (Masew - DJ Feliks). Trong khi đó, Hòa Minzy hoàn thành tốt phần thể hiện của mình, nhưng chính sự tròn trịa này lại vô tình khiến khán giả càng dễ nhận ra những điểm chưa ổn ở Hùng Huỳnh.

Không chỉ ViruSs, sự tranh luận về MV Đẹp mã bùng nổ trên nền tảng TikTok. Và đúng lúc này, nhiều bản cover xuất hiện, được số đông đánh giá có "hồn" và cảm xúc hơn Hùng Huỳnh. Các khán giả đổ ngược về MV gốc, bấm dislike và thả vào những bình luận tiêu cực, khiến MV Đẹp mã đang phải đối diện những chỉ số thất vọng.

MV Đẹp mã là sản phẩm được đầu tư chỉn chu bậc nhất thị trường từ đầu năm. Sau sự cố ở sản phẩm đầu tay vào năm ngoái, Hùng Huỳnh tái xuất cùng ê-kíp vừa tạo nên cơn sốt Bắc Bling. Sự hiện diện của Hòa Minzy và Tuấn Cry giúp MV Đẹp mã nhanh chóng được chú ý trong ngày đầu lên sóng.

Ở mọi công đoạn tạo nên Đẹp mã, có thể thấy ê-kíp đặt nhiều tham vọng vào Hùng Huỳnh. Tuy nhiên, giọng hát thuần Pop của nam ca sĩ lại phần nào bị lấn át trong màu sắc dân gian đương đại của ca khúc. Anh đảm nhận hơn 2/3 thời lượng bài hát, trong khi Hòa Minzy chỉ xuất hiện ở một đoạn ngắn. Ngay từ những câu hát mở đầu, phần thể hiện của Hùng Huỳnh đã bị không ít khán giả nhận xét là khiên cưỡng, chưa tạo được thiện cảm ban đầu.

Hùng Huỳnh từng là thực tập sinh ở Hàn Quốc. Năm 2024, Hùng Huỳnh tham gia game show Anh trai "say hi" và để lại ấn tượng về một ca sĩ "đẹp mã", nhảy đẹp, sáng sân khấu. Tuy nhiên, giọng hát Hùng Huỳnh không được đánh giá cao từ đầu. Anh không tự sáng tác được, do đó không có cơ hội thể hiện cá tính âm nhạc ở game show.

Trước khi phát hành MV Đẹp mã, Hùng Huỳnh lui khỏi đường đua nhạc Việt gần một năm. Nam ca sĩ từng vướng nghi vấn đạo nhái MV, sau đó phải xóa MV Chẳng thể nhắm mắt. Rắc rối tiếp tục ập tới Hùng Huỳnh khi dân mạng "đào bới" phát ngôn của Hùng Huỳnh: "Muốn tiên phong là một ca sĩ performance (trình diễn sân khấu) ở thị trường Việt Nam".