Nữ ca sĩ mặc bikini chụp hình ở Giếng Tiên (Gia Lai), bị chỉ trích dữ dội

TPO - Bộ ảnh diện bikini tạo dáng đủ tư thế trong khu vực Giếng Tiên (Gia Lai) của Juky San gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội sáng 30/3. Trước làn sóng phản ứng, nữ ca sĩ lên tiếng xin lỗi và gỡ toàn bộ hình ảnh.

‘Đây là bài học đắt giá’

Trong thư xin lỗi, Juky San gửi lời đến khán giả và người dân địa phương, thừa nhận thiếu sót trong quá trình thực hiện bộ ảnh.

Cô cho biết mục đích ban đầu của chuyến đi là ghi lại những khoảnh khắc đẹp tại khu vực Eo Gió, chia sẻ cảnh sắc thiên nhiên. Tuy nhiên, ê-kíp đã vô tình chọn khu vực Giếng Tiên làm bối cảnh mà chưa tìm hiểu kỹ.

“Tôi và ê-kíp đều là du khách từ xa đến, do chưa có cơ hội tìm hiểu sâu sắc về tín ngưỡng, văn hóa địa phương nên đã vô tư nghĩ rằng đây chỉ là một bối cảnh thiên nhiên thông thường”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Bộ ảnh khiến Juky San bị chỉ trích dữ dội.

Ngay sau khi xảy ra ồn ào, ê-kíp đã quay lại địa điểm để kiểm tra và đăng tải video xác minh tại thời điểm đó không có biển báo.

Juky San nhấn mạnh không biết không thể là lý do để trốn tránh trách nhiệm. “Thiếu sót lớn nhất thuộc về khâu chuẩn bị của tôi và ê-kíp khi chưa chủ động tìm hiểu kỹ lưỡng về các giá trị văn hóa, lịch sử nơi mình đặt chân đến”, cô bày tỏ.

Juky San xem đây là “bài học đắt giá” và khẳng định sẽ cẩn trọng hơn trong các hoạt động sau này. Toàn bộ hình ảnh liên quan cũng đã được gỡ bỏ trên các nền tảng mạng xã hội.

“Tôi trân trọng và biết ơn những lời góp ý, nhắc nhở kịp thời của khán giả. Nhờ đó, tôi không chỉ nhận ra cái sai của mình mà còn hiểu thêm về một nét văn hóa đẹp của vùng đất Nhơn Lý”, cô nhấn mạnh.

Cư dân mạng tranh cãi

Dòng trạng thái của Juky San nhanh chóng thu hút hơn 10.000 lượt tương tác với gần 3.000 bình luận, tiếp tục thổi bùng những tranh cãi.

Một bộ phận khán giả chỉ trích việc mặc bikini và ngâm mình tại khu vực được cho là giếng nước ngọt là hành vi thiếu ý thức, thiếu tôn trọng không gian chung.

Nhiều ý kiến cho rằng dù không xét yếu tố tâm linh, đây vẫn là nguồn nước ngọt tự nhiên, việc tắm trực tiếp, tạo dáng chụp ảnh bikini trong đó là không phù hợp. Một số bình luận gay gắt nhận định việc viện lý do “không có biển báo” chỉ là cách né tránh trách nhiệm.

Biển tên tại khu vực Giếng Tiên hiện đã không còn.

Tuy nhiên, không ít ý kiến khác lại bênh vực nữ ca sĩ. Một số người tự nhận là dân địa phương cho biết Giếng Tiên thực chất là mạch nước ngọt từ khe đá, được tận dụng làm nơi tắm tráng sau khi tắm biển, không phải di tích tâm linh hay khu vực cấm.

Theo các chia sẻ này, tên gọi “Giếng Tiên” được đặt sau khi khu vực được đầu tư du lịch, còn câu chuyện linh thiêng chủ yếu mang tính truyền miệng. Thậm chí, trước đây người dân và du khách vẫn sử dụng nguồn nước này bình thường.

Một số ý kiến cũng cho rằng việc bảng thông tin bị mất sau bão khiến du khách khó nhận biết khu vực đặc thù, dẫn đến hiểu lầm đáng tiếc.

Dù vậy, tranh luận vẫn chia thành hai luồng rõ rệt, một bên cho rằng hành động của Juky San là thiếu ý thức, bên còn lại nhận định cô là nạn nhân của sự thiếu thông tin và phản ứng quá mức từ dư luận.

Hiện chính quyền địa phương cho biết đã nắm thông tin sự việc.