Cảnh tượng hàng vạn người rước kiệu

Gia Linh - Duy Phạm

TPO - Hàng vạn người dân và du khách đổ về lễ hội truyền thống Thượng Lâm Trang (xã Phúc Sơn, Hà Nội) những ngày cuối tháng 3. Màn rước kiệu quy mô lớn với những nghi thức “kiệu bay” độc đáo để lại ấn tượng cho hàng vạn du khách thập phương.

Lễ hội truyền thống Thượng Lâm Trang tại xã Phúc Sơn (trước đây là xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức cũ, TP. Hà Nội) diễn ra ngày 28-31/3, thu hút hàng vạn người dân và du khách thập phương đổ về.
Lễ hội được thực hiện với những nghi lễ trang trọng, đặc biệt là màn rước kiệu quy mô lớn hiếm thấy. Không khí lễ hội luôn rộn ràng với tiếng trống hội, cờ, hoa rực rỡ.
Được khôi phục từ những năm 1990, lễ hội Thượng Lâm Trang là hoạt động văn hóa - tín ngưỡng mang đậm dấu ấn lịch sử của hai làng Thượng Lâm và Đồng Tâm (trước đây vốn là một). Đây là dịp để người dân tưởng nhớ, tôn vinh các vị thần có công dựng nước và giữ nước như Cao Sơn Đại Vương, Quý Minh Đại Vương, Uy Đức Đại Vương hay các vị Thánh Mẫu được thờ phụng tại đình, chùa trong vùng.
Điểm nhấn nổi bật nhất của lễ hội chính là nghi thức rước kiệu, bởi lễ hội Thượng Lâm Trang được coi là một trong những lễ hội có số lượng kiệu rước nhiều bậc nhất cả nước. Trai làng rước 13 kiệu, trong đó có 8 kiệu đặt tượng thánh.
Mỗi kiệu do khoảng 20 thanh niên đảm nhiệm, tất cả đều phải trải qua quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt, đảm bảo sức khỏe, phẩm hạnh và sự am hiểu phong tục.
Dưới thời tiết nắng nóng đầu hè, từng bước rước kiệu trở nên vất vả hơn, nhưng các thanh niên vẫn kiên trì giữ nhịp, thể hiện lòng thành kính và niềm tự hào với lễ hội quê hương.
Trong ngày 30/3, các kiệu hội tụ tại sân trung tâm thôn Hoành 2. Đây là thời khắc được mong chờ nhất, khi không khí lễ hội đạt đến cao trào với sự tham gia của đông đảo nhân dân và du khách.
Lượng khách đổ về dự lễ rất đông. Hàng người nối dài đứng ven đường để chờ kiệu đi qua. Trước khung cảnh nhộn nhịp, rộn ràng của mùa lễ hội Thượng Lâm Trang, nhiều du khách đã ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại đây.
Dòng người đổ về lễ hội Thượng Lâm Trang ngày một đông.
Một trong những điểm đặc biệt của lễ hội là màn "kiệu bay" dọc đường rước kiệu. Theo đó, tuân theo những nhịp trống, người rước kiệu bắt đầu luân chuyển đòn kiệu từ vai này sang vai kia, khiến kiệu "bay" lên rồi hạ xuống.
Không chỉ có phần lễ, phần hội của Thượng Lâm Trang cũng vô cùng sôi động với nhiều trò chơi dân gian như kéo co, chọi gà, bắt dê, cùng các chương trình giao lưu văn nghệ. Lễ hội Thượng Lâm Trang không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là biểu tượng của tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
#Lễ hội #Thượng Lâm Trang #xã Phúc Sơn #TP Hà Nội #rước kiệu #văn hóa #truyền thống #kiệu bay

