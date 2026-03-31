'Giải mã' dãy Himalaya

Gia Linh
TPO - Sau 12 năm gắn bó với dãy Himalaya, tác giả Nguyễn Mạnh Duy ra mắt cuốn sách ảnh "Himalaya: Đất Nước Lửa Khí Không", ghi lại hành trình khám phá thiên nhiên, văn hóa và đời sống tinh thần của vùng núi cao nhất thế giới.

Tác giả Nguyễn Mạnh Duy có buổi giao lưu, giới thiệu sách ảnh Himalaya: Đất Nước Lửa Khí Không vào ngày 27/3, tại TPHCM. Tác phẩm do Thái Hà Books liên kết với NXB Thế giới phát hành, đánh dấu hành trình 12 năm gắn bó với dãy Himalaya của tác giả.

Himalaya: Đất Nước Lửa Khí Không gồm gần 500 trang ảnh in màu, phần lớn được tác giả chụp bằng máy ảnh film. Cuốn sách là sự kết hợp giữa nhiếp ảnh, ký sự và chiêm nghiệm văn hóa. Thiên nhiên hùng vĩ, đời sống văn hóa và tinh thần của người dân bản địa Himalaya như hiện hữu trước mắt độc giả. Tác giả cho biết việc dùng máy ảnh film trong thời đại này không dễ dàng.

Buổi ra mắt cuốn Himalaya: Đất Nước Lửa Khí Không được tổ chức ngày 27/3 tại TPHCM.

"Máy ảnh nhiều lần bị kiểm tra gắt gao tại cửa khẩu, những cuộn film phải đi qua nhiều hành trình đầy rủi ro. Nhưng chính sự khó khăn ấy lại khiến mỗi bức ảnh trở nên có trọng lượng hơn, như một dạng kết tinh của thời gian và trải nghiệm", anh Duy chia sẻ.

Tuy nhiên, chính những trải nghiệm ấy lại tạo nên một chất liệu ký ức đặc biệt. Với mỗi bức ảnh, anh khẳng định mình không chụp để làm nghề, mà để lưu giữ những gì đã đi qua.

Himalaya: Đất Nước Lửa Khí Không ghi lại hành trình 12 năm tác giả Nguyễn Mạnh Duy tích lũy, ghi chép về dãy Himalaya.

Cuốn sách ảnh không chỉ là tập hợp hình ảnh, mà là sự hòa quyện giữa nhiếp ảnh, ký sự và những chiêm nghiệm văn hóa sâu sắc. Không vội kể sau một lần trải nghiệm, tác giả dành trọn 12 năm để tích lũy, quan sát, ghi chép bằng hình ảnh, rồi chắt lọc thành một tác phẩm hàng trăm trang. Với anh, giá trị của Himalaya không nằm ở những đỉnh núi cao nhất thế giới, mà ở một hệ sinh thái tinh thần đặc biệt. Anh gọi đó là “mandala ngũ đại”, gồm năm yếu tố: thiên nhiên, văn hóa, con người, lối sống và đức tin. Đây cũng là năm trụ cột của cuốn sách ảnh.

“Đi nhiều đến mức tôi coi Himalaya như quê hương thứ hai. Điều giữ tôi ở lại không chỉ là núi, mà là đời sống văn hóa và tinh thần nơi đó”, anh nói.

Cách tiếp cận này giúp cuốn sách vượt khỏi phạm vi của một ấn phẩm du ký hay nhiếp ảnh đơn thuần, trở thành một nỗ lực "giải mã" Himalaya từ bên trong bằng trải nghiệm cá nhân và sự tích lũy dài hạn.

Nguyễn Mạnh Duy mong muốn cuốn sách trở thành cánh cổng giúp độc giả Việt Nam tiếp cận gần hơn với hệ sinh thái tinh thần độc đáo của Himalaya, nơi thiên nhiên, con người và niềm tin hòa quyện vào nhau.

Sinh năm 1985, tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Nguyễn Mạnh Duy từng có 10 năm làm báo trước khi dành trọn tâm huyết cho Himalaya từ năm 2014. Bên cạnh hành trình nghiên cứu và thực hành văn hóa, anh còn được biết đến vì chinh phục 3 đỉnh núi cao trên 8.000 m thuộc dãy Himalaya, trong đó có “nóc nhà thế giới” Everest.

Xem thêm

Cùng chuyên mục