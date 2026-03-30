Ẩn số về Anh trai vượt ngàn chông gai

TPO - Sau thành công năm 2024, chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” xác nhận trở lại vào tháng 6 với thay đổi về độ tuổi tham gia. Việc mở rộng giới hạn hứa hẹn mang đến nhiều biến số mới.

Mở rộng độ tuổi, nhấn mạnh giao thoa thế hệ

Ban tổ chức (BTC) cho biết mùa 2 không còn giới hạn thí sinh “trên 30 tuổi” như trước. Thay đổi này được xem là bước đi chiến lược nhằm làm mới định dạng, khi lần đầu những nghệ sĩ trẻ hơn có cơ hội góp mặt cùng các gương mặt dày dạn kinh nghiệm.

Logo chính thức của mùa mới là biểu tượng dung nham được xây dựng từ hai lớp tương phản: dòng dung nham rực sáng đại diện cho năng lượng bứt phá của thế hệ trẻ, trong khi lớp dung nham ngầm phía dưới tượng trưng cho bản lĩnh và độ chín của lớp nghệ sĩ đi trước.

Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở việc giới hạn “trên 30 tuổi” - yếu tố đặc trưng của mùa đầu tiên. Việc đón nhận những gương mặt dưới 30 tuổi được kỳ vọng tạo nên những biến số mới mẻ và sức bật khác biệt cho định dạng năm 2026.

Theo ê-kíp sản xuất, sự cọ xát giữa hai thế hệ nghệ sĩ mùa 2026 không đơn thuần là màn trình diễn, mà là cuộc đối thoại về tư duy nghệ thuật. Những nghệ sĩ kỳ cựu đóng vai trò dẫn dắt, định hình tư duy và kỹ năng, trong khi lớp trẻ mang đến góc nhìn mới, tinh thần thử nghiệm và sự táo bạo.

Tinh thần Hành trình độc bản tiếp tục được phát huy, nhưng được mở rộng ý nghĩa. Mỗi nghệ sĩ không chỉ thể hiện cá tính riêng mà còn phải học cách dung hòa trong tập thể. Âm nhạc đóng vai trò cầu nối, giúp các khác biệt về tuổi tác và phong cách được chuyển hóa thành sản phẩm sáng tạo có chiều sâu.

Nhiều ẩn số trong mùa trở lại

Việc thay đổi độ tuổi kéo theo hàng loạt ẩn số về đội hình và màu sắc chương trình. Sự xuất hiện của các gương mặt trẻ có thể tạo ra những bất ngờ trong cách phối hợp, lựa chọn thể loại âm nhạc và chiến lược sân khấu.

Ở mùa đầu, chương trình ghi dấu ấn khi vượt ra khỏi khuôn khổ show giải trí thuần túy để trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng. Chương trình từng dẫn đầu rating khung giờ vàng, tạo hiệu ứng thảo luận rộng rãi. Bên cạnh yếu tố giải trí, các hoạt động thiện nguyện và tôn vinh văn hóa truyền thống cũng góp phần mở rộng tầm ảnh hưởng. Đến nay Anh trai vượt ngàn chông gai sắp hoàn thiện concert thứ 9 của show.

Sức nóng của Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 1 tiếp tục kéo dài đến năm 2026 với concert thứ 9 sắp được tổ chức ở Hưng Yên.

Những thành công này vừa là nền tảng, vừa là áp lực cho mùa 2026. Việc làm mới nhưng vẫn giữ được bản sắc là bài toán lớn với nhà sản xuất.

Danh sách và số lượng nghệ sĩ tham gia mùa 2 vẫn chưa được hé lộ. Trên mạng xã hội trước đó đã xôn xao nhiều tin đồn về người nổi tiếng ghi danh như MC Trần Ngọc, Đông Hùng, Quách Văn Thơm (nhóm Da LAB), diễn viên Đỗ Nhật Hoàng, Mew Amazing, Đinh Mạnh Ninh, Hà An Huy, Hoàng Dũng, Will (365)...