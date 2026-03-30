Biển người đổ về Quảng trường Nguyễn Tất Thành

TPO - Quảng trường Nguyễn Tất Thành chật kín người khi hàng chục nghìn khán giả đổ về theo dõi lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026 tối 28/3. Sự kiện thu hút nhờ mô hình đại nhạc hội, quy tụ nhiều gương mặt trẻ từ "Vũ trụ anh trai, em xinh", tạo nên không khí sôi động hiếm thấy tại địa phương.

Trên mạng xã hội Threads, bức hình hàng chục nghìn khán giả đứng kín quảng trường Nguyễn Tất Thành được chia sẻ rầm rộ. Hiệu ứng từ dàn nghệ sĩ từ chương trình Anh trai say hi, Em xinh say hi thu hút lượng người đổ về trải nghiệm không gian âm nhạc, hướng đến mùa du lịch rực rỡ cho Gia Lai.

"Hãy nhìn hiệu ứng tại Gia Lai. Phải có đến hàng chục nghìn người đến cùng lúc", tài khoản chia sẻ nhận được gần 70.000 lượt tiếp cận. Khán giả này mong nhà sản xuất có thể kết hợp với các tỉnh thành quảng bá du lịch, đem các nghệ sĩ với nhiều tệp khán giả.

Bức hình đang gây sốt trên mạng xã hội khi biển người đổ về Quảng trường Nguyễn Tất Thành xem các Anh trai, Em xinh tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề "Đại ngàn chạm biển xanh".

Từ cuối giờ chiều 28/3, các trục đường dẫn vào khu vực trung tâm bắt đầu đông đúc. Bên trong quảng trường, khán giả phủ kín mọi khoảng trống, đứng chật kín từ khu vực sân khấu đến các tuyến đường xung quanh. Nhiều người đến sớm nhiều giờ để giữ vị trí,không ít khán giả phải theo dõi qua màn hình phụ do không thể tiếp cận gần khu vực biểu diễn.

Không khí nhộn nhịp được đẩy lên cao khi chương trình bắt đầu với phần dàn dựng quy mô lớn, kết hợp âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu hiện đại. Sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ trẻ như Isaac, Hieuthuhai, buitruonglinh, Sơn.K, Lamoon, Negav, CongB, Anh Tú, Phạm Anh Duy, Mason Nguyễn, TEZ, Juky San... khiến khu vực khán đài liên tục vang tiếng reo hò.

Chương trình có sự hòa quyện giữa văn hóa bản địa và đời sống giải trí đương đại. Nhiều ca khúc từ show Anh trai, Em xinh được phối mới, bên cạnh những màn kết hợp độc đáo chỉ được thấy trong những đêm concert ở TPHCM, Hà Nội được mang đến với khán giả Gia Lai.

Khoảnh khắc các nghệ sĩ cùng xuất hiện trong tiết mục mashup hai ca khúc Còn gì đẹp hơn và Khát vọng làm người Việt Nam là điểm nhấn của đêm diễn. Du khách có thể cảm nhận được nơi tinh thần lễ hội, âm nhạc, thông điệp văn hóa cùng hội tụ trên cùng một sân khấu.

Đêm diễn khép lại bằng màn trình diễn Walk bùng nổ, khuấy động toàn bộ sân khấu và khép lại đại nhạc hội.

UBND tỉnh Gia Lai phối hợp Bộ VHTTDL cùng DatVietVAC tổ chức Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề "Đại ngàn chạm biển xanh", tôn vinh các giá trị văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam, góp phần thúc đẩy du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Kết hợp giải trí và văn hóa, kéo dài sức hút du lịch

Bên cạnh yếu tố biểu diễn, lễ khai mạc năm nay cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận quảng bá du lịch của Gia Lai. Thay vì tập trung giới thiệu danh lam thắng cảnh theo phương thức truyền thống, nhà sản xuất DatVietVAC mở rộng câu chuyện điểm đến thông qua nhiều hình thức sáng tạo. Nổi bật trong đó là chương trình truyền hình thực tế sinh tồn Say hi rực rỡ, dự kiến ghi hình tại Gia Lai với sự tham gia của các nghệ sĩ thuộc Vũ trụ "say hi".

Tại đây, các nghệ sĩ sẽ bước vào hành trình khám phá cảnh quan đại ngàn Tây Nguyên và không gian duyên hải miền Trung, trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa và đời sống bản địa thông qua những thử thách thực tế.

Sự kết hợp giữa Mega concert và show thực tế được kỳ vọng giúp Gia Lai trở thành cái tên được nhắc đến dày đặc trên bản đồ du lịch mùa hè 2026 - một điểm check-in hội tụ đủ âm nhạc, giải trí... Điều này giúp gia tăng khả năng tiếp cận với nhóm du khách trẻ, đồng thời tạo sự hiện diện ổn định của điểm đến trong thời gian dài.

Việc tích hợp giải trí vào trải nghiệm du lịch mở ra hướng tiếp cận mới, Gia Lai được kỳ vọng tiếp tục thu hút du khách trong mùa cao điểm sắp tới, đặc biệt từ nhóm khách trẻ tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ.