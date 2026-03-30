Bạn trai Hoa hậu Ý Nhi gây chú ý

TPO - Khoảnh khắc Huỳnh Trần Ý Nhi xuất hiện cùng bạn trai tại chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra tối 29/3 nhận được sự quan tâm. Khán giả đánh giá cao sự gắn bó của cặp đôi sau thời gian dài kín tiếng.

Chung kết Miss World Vietnam 2025 diễn ra tối 29/3 tại TPHCM. Ngay từ đầu chương trình, sự xuất hiện của Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi cùng bạn trai Anh Kiệt tại khu vực khán đài nhận được sự chú ý của khán giả.

Chung kết Miss World Vietnam là buổi tối đặc biệt của Ý Nhi, ngày cô final walk kết thúc nhiệm kỳ hoa hậu. Hoa hậu Ý Nhi diện trang phục dạ hội, đội vương miện, theo dõi diễn biến đêm thi. Anh Kiệt diện vest lịch sự, ngồi cạnh Ý Nhi trong suốt chương trình.

Anh Kiệt tặng bạn gái bó hoa lớn. Ý Nhi tỏ thái độ bất ngờ, liên tục mỉm cười và hướng ánh nhìn về phía bạn trai. Người đẹp đăng lại khoảnh khắc được bạn trai tặng hoa kèm dòng chia sẻ: “Cảm ơn anh”.

Những hình ảnh của Ý Nhi và bạn trai lan truyền trên mạng xã hội và nhận nhiều phản hồi tích cực. Khán giả đánh giá cao sự gắn bó của cặp đôi sau thời gian dài kín tiếng.

"Đi được cùng nhau đến hiện tại đúng là đáng quý", "Cứ mãi hạnh phúc Ý Nhi nhé", "Tình cảm này mới là đáng quý, đừng chỉ nhìn mọi thứ theo hướng tiêu cực"... khán giả bình luận.

Ý Nhi và bạn trai quen nhau từ thời phổ thông. Sau khi đăng quang Miss World Vietnam 2023, cô công khai mối quan hệ. Tuy nhiên, việc hạn chế xuất hiện cùng nhau trong thời gian sau đó, đặc biệt khi Ý Nhi tham gia hoạt động quốc tế, từng khiến cả hai vướng tin đồn rạn nứt. Người đẹp sau đó lên tiếng cho biết mối quan hệ vẫn ổn định, trong khi bạn trai vẫn duy trì tương tác trên mạng xã hội.

Trong nhiệm kỳ, Ý Nhi dành phần lớn thời gian học tập tại Australia, lựa chọn cuộc sống tự lập. Theo chia sẻ từ ban tổ chức, cô duy trì sinh hoạt cá nhân đơn giản, tự chăm sóc bản thân và chỉ về Việt Nam khi tham gia các hoạt động cần thiết.

Năm 2025, cô đại diện Việt Nam tham gia Miss World tổ chức tại Ấn Độ, dừng chân ở top 40 chung cuộc.

Trong đêm chung kết Miss World Vietnam 2025, Ý Nhi có màn final walk xúc động khép lại nhiệm kỳ.

Cô nhắc lại cột mốc đăng quang Miss World Vietnam 2023 như bước ngoặt quan trọng của cuộc đời. Danh hiệu không chỉ mang ý nghĩa vinh dự mà còn mở ra hành trình mới, đi kèm trách nhiệm và những thay đổi lớn về nhận thức.

Sau khi đăng quang, người đẹp có cơ hội tham gia nhiều hoạt động, tiếp xúc với các môi trường khác nhau và hiểu rõ hơn giá trị của việc lan tỏa những điều tích cực đến cộng đồng. Cô cho rằng ý nghĩa của sắc đẹp không nằm ở hình thức, mà ở khả năng tạo ra tác động tốt.

Ý Nhi cho biết hành trình hơn hai năm, tương đương 981 ngày, không chỉ có thuận lợi. Cô cũng đối diện với áp lực và những giai đoạn nhiều biến động. Những trải nghiệm trong nhiệm kỳ, đặc biệt là khi tham gia Miss World, mang lại cho cô nhiều bài học cá nhân thông qua việc gặp gỡ, làm việc và lắng nghe những câu chuyện khác nhau.

Kết thúc hành trình, Ý Nhi gửi lời cảm ơn gia đình, khán giả. Cô cho rằng chính những thử thách trong suốt nhiệm kỳ đã góp phần giúp bản thân trưởng thành hơn. Người đẹp khẳng định sẽ tiếp tục trân trọng những trải nghiệm đã qua, dù chặng đường phía trước có thay đổi.