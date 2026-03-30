Cảnh Thùy Anh bị bắt cóc

TPO - Thùy Anh không xem những va chạm trong quá trình quay các cảnh hành động hoặc tâm lý nặng là sự “hy sinh”, mà là một phần của quá trình nhập vai.

Hậu trường cảnh Thùy Anh bị bắt cóc trong phim Không giới hạn.

Nữ diễn viên Thùy Anh vừa chia sẻ đoạn video hậu trường khi tham gia bộ phim Không giới hạn, ghi lại khoảnh khắc cô không may gặp chấn thương trong lúc quay. Dù bị đau ở chân và va chạm ở phần đầu, Thùy Anh vẫn tiếp tục hoàn thành cảnh quay với tinh thần chuyên nghiệp.

“Lại thêm một vết sẹo, nhưng đổi lại Thuỳ Anh có được những cảnh quay thật xúc động, thật vất vả và thật đẹp lên phim”, cô chia sẻ.

Trao đổi với Tiền Phong, Thùy Anh cho biết đây là phân đoạn nhân vật Hà Lê bị tấn công bởi một thanh gỗ và giằng co trong tình huống bị bắt cóc. Trước khi ghi hình, nữ diễn viên đã chuẩn bị kỹ lưỡng với băng bảo hộ ở tay và đầu gối.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, cô bất ngờ trượt chân, dẫn đến trầy xước cổ chân và va đầu.

Thùy Anh gặp chấn thương phải băng bó tại phim trường.

“May mắn là những chấn thương này không quá nghiêm trọng. Sau khi được sơ cứu, tôi tiếp tục hoàn thành cảnh quay”, Thùy Anh cho biết.

Cảnh quay được thực hiện trong không gian hẹp, di chuyển khó khăn và tầm nhìn hạn chế, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên trong ê-kíp. Theo nữ diễn viên, những va chạm nhẹ trong các phân đoạn hành động là điều khó tránh, nhưng quan trọng là cả đoàn luôn giữ tinh thần tập trung và đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.

“Tôi không nghĩ chấn thương là thứ cần thiết để chứng minh cho vai diễn. Nhưng khi đã nhập vai, đặc biệt là những cảnh nặng về thể chất và cảm xúc, thì đôi khi va chạm là điều khó tránh. Với tôi, đó không phải là hy sinh, mà là sự tập trung và hết mình cho khoảnh khắc của nhân vật”, Thùy Anh bày tỏ.

Trong Không giới hạn, Thùy Anh đảm nhận vai Hà Lê - nhân vật không quá dài về thời lượng nhưng có nhiều diễn biến nội tâm. Cô cho biết mình được trải qua nhiều cảnh quay, từ nhẹ nhàng đến căng thẳng, thậm chí là phân đoạn xuống hầm, bị bắt cóc, dồn vào trạng thái tâm lý cực đoan.

“Không ai tự nhiên trở thành phản diện. Đằng sau đó luôn là một quá khứ. Hà Lê là người rất đáng thương và tôi thấy vui khi có cơ hội thể hiện nhân vật nhiều lớp lang như vậy”, cô chia sẻ.

Thùy Anh sinh năm 1995, được khán giả biết đến từ sớm qua bộ phim truyền hình Bộ tứ 10A8. Sau đó, cô liên tục góp mặt trong nhiều dự án phim điện ảnh và truyền hình như Đập cánh giữa không trung, Cả một đời ân oán, Tình yêu và tham vọng, Chúng ta của 8 năm sau, Đừng nói khi yêu, Gái già lắm chiêu 2&3…