Jun Phạm nhận gần 1.000 dislike cùng nhiều chỉ trích

TPO - "Truth Or Dare", sản phẩm mới của Jun Phạm, nhận gần 1.000 dislike cùng nhiều lời chỉ trích sau một ngày phát hành vì hình ảnh trong MV được cho là nhạy cảm.

Jun Phạm trở lại đường đua nhạc Việt bằng sản phẩm kết hợp với APJ, producer Monotape và đạo diễn Kiên Ứng. Cựu thành viên nhóm 365 đầu tư khá mạnh tay cho MV, kết hợp chiến lược quảng bá bài bản với tham vọng đưa ca khúc Truth Or Dare thành hit.

Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày phát hành MV, Jun Phạm nhận nhiều đánh giá tiêu cực. Khán giả mổ xẻ MV Truth Or Dare xoay quanh 2 chủ đề là hình ảnh nhạy cảm và âm nhạc liệu có đủ thành hit. Trong đó, sự bàn luận của khán giả về những hình ảnh nhạy cảm nổi trội hơn, trực tiếp đẩy Jun Phạm vào cuộc tranh cãi trên mạng xã hội.

Nhiều hình ảnh nhạy cảm trong MV của Jun Phạm.

Loạt hình ảnh nhạy cảm trong MV xuất hiện từ 2:30. Jun Phạm đứng sẵn ở căn phòng, đợi một cô gái bước ra. Trên bàn bày ra bữa tiệc sashimi, với nhiều hình ảnh ẩn dụ bị khán giả đánh giá là nhạy cảm. Sau đó, cô gái bước vào và cùng Jun Phạm thực hiện những khung hình "bỏng mắt".

Một khán giả để lại bình luận: "Một hình ảnh khác lạ của Jun Phạm với phong cách lột xác hoàn toàn so với trước. Nhưng thực hiện các cảnh quay nhạy cảm, khiến người xem phải suy ngẫm liệu có phải là lựa chọn sáng suốt cho Jun".

Ở diễn biến khác, số đông mổ xẻ chất lượng âm nhạc của Truth Or Dare. Lần này, Jun Phạm chọn một ca khúc hơi hướm latin, với màu sắc của sự quyến rũ và quay cuồng trong men say. Đây là lựa chọn không tồi để Jun Phạm nhắm đến mục tiêu xây dựng hình tượng mới và bứt phá trong âm nhạc. Nhưng màu sắc âm nhạc kiểu này cũng không phù hợp cho thị hiếu của số đông khán giả.

Sau cùng, 2 vấn đề của MV, từ loạt hình ảnh nhạy cảm, cho đến âm nhạc "kén tai" khiến Truth Or Dare chưa bùng nổ về hiệu ứng như kỳ vọng. Jun Phạm thậm chí phải hứng chỉ trích và nhận nhiều dislike cho MV khi trên mạng xã hội xuất hiện những video "viral", bóc tách về các hình ảnh nhạy cảm trong MV.

Trước đây, cũng với concept sashimi, Chi Pu từng hứng chỉ trích nặng nề và phải xóa MV. Tương tự cái cách mà ê-kíp của Jun Phạm đã lên tiếng giải thích, Chi Pu từng chia sẻ hình ảnh sashimi trong MV không gợi dục, kích thích như số đông tưởng tượng. Tuy nhiên, vì làn sóng chỉ trích quá lớn, những MV kiểu này thường không có cái kết êm đẹp.

Trước khi phát hành MV Truth Or Dare, Jun Phạm có bước tiến đột phá trong sự nghiệp từ khi tham gia game show Anh trai vượt ngàn chông gai và Gia đình HaHa. Nam ca sĩ đã chăm chỉ phát hành sản phẩm âm nhạc mới, song vẫn thiếu một bản hit thật sự để khẳng định vị thế ở vai trò ca sĩ solo. MV Truth Or Dare được lên sóng để giúp Jun Phạm hoàn thành mục tiêu đó. Tiếc là mọi thứ đang đi theo quỹ đạo trái ngược.