Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Jun Phạm nhận gần 1.000 dislike cùng nhiều chỉ trích

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - "Truth Or Dare", sản phẩm mới của Jun Phạm, nhận gần 1.000 dislike cùng nhiều lời chỉ trích sau một ngày phát hành vì hình ảnh trong MV được cho là nhạy cảm.

Jun Phạm trở lại đường đua nhạc Việt bằng sản phẩm kết hợp với APJ, producer Monotape và đạo diễn Kiên Ứng. Cựu thành viên nhóm 365 đầu tư khá mạnh tay cho MV, kết hợp chiến lược quảng bá bài bản với tham vọng đưa ca khúc Truth Or Dare thành hit.

Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày phát hành MV, Jun Phạm nhận nhiều đánh giá tiêu cực. Khán giả mổ xẻ MV Truth Or Dare xoay quanh 2 chủ đề là hình ảnh nhạy cảm và âm nhạc liệu có đủ thành hit. Trong đó, sự bàn luận của khán giả về những hình ảnh nhạy cảm nổi trội hơn, trực tiếp đẩy Jun Phạm vào cuộc tranh cãi trên mạng xã hội.

Nhiều hình ảnh nhạy cảm trong MV của Jun Phạm.

Loạt hình ảnh nhạy cảm trong MV xuất hiện từ 2:30. Jun Phạm đứng sẵn ở căn phòng, đợi một cô gái bước ra. Trên bàn bày ra bữa tiệc sashimi, với nhiều hình ảnh ẩn dụ bị khán giả đánh giá là nhạy cảm. Sau đó, cô gái bước vào và cùng Jun Phạm thực hiện những khung hình "bỏng mắt".

Một khán giả để lại bình luận: "Một hình ảnh khác lạ của Jun Phạm với phong cách lột xác hoàn toàn so với trước. Nhưng thực hiện các cảnh quay nhạy cảm, khiến người xem phải suy ngẫm liệu có phải là lựa chọn sáng suốt cho Jun".

Ở diễn biến khác, số đông mổ xẻ chất lượng âm nhạc của Truth Or Dare. Lần này, Jun Phạm chọn một ca khúc hơi hướm latin, với màu sắc của sự quyến rũ và quay cuồng trong men say. Đây là lựa chọn không tồi để Jun Phạm nhắm đến mục tiêu xây dựng hình tượng mới và bứt phá trong âm nhạc. Nhưng màu sắc âm nhạc kiểu này cũng không phù hợp cho thị hiếu của số đông khán giả.

Sau cùng, 2 vấn đề của MV, từ loạt hình ảnh nhạy cảm, cho đến âm nhạc "kén tai" khiến Truth Or Dare chưa bùng nổ về hiệu ứng như kỳ vọng. Jun Phạm thậm chí phải hứng chỉ trích và nhận nhiều dislike cho MV khi trên mạng xã hội xuất hiện những video "viral", bóc tách về các hình ảnh nhạy cảm trong MV.

Trước đây, cũng với concept sashimi, Chi Pu từng hứng chỉ trích nặng nề và phải xóa MV. Tương tự cái cách mà ê-kíp của Jun Phạm đã lên tiếng giải thích, Chi Pu từng chia sẻ hình ảnh sashimi trong MV không gợi dục, kích thích như số đông tưởng tượng. Tuy nhiên, vì làn sóng chỉ trích quá lớn, những MV kiểu này thường không có cái kết êm đẹp.

Trước khi phát hành MV Truth Or Dare, Jun Phạm có bước tiến đột phá trong sự nghiệp từ khi tham gia game show Anh trai vượt ngàn chông gai và Gia đình HaHa. Nam ca sĩ đã chăm chỉ phát hành sản phẩm âm nhạc mới, song vẫn thiếu một bản hit thật sự để khẳng định vị thế ở vai trò ca sĩ solo. MV Truth Or Dare được lên sóng để giúp Jun Phạm hoàn thành mục tiêu đó. Tiếc là mọi thứ đang đi theo quỹ đạo trái ngược.

#Jun Phạm #Truth Or Dare #MV tranh cãi #hình ảnh nhạy cảm #âm nhạc #sự nghiệp

