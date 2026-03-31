Trưởng và Phó đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau nghỉ hưu

TPO - Ông Lữ Văn Hùng - Trưởng đoàn và ông Nguyễn Quốc Hận - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Cà Mau sẽ nghỉ hưu trong năm nay, sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Lữ Văn Hùng và ông Nguyễn Quốc Hận nhận thông báo nghỉ công tác và nghỉ hưu.

Sáng 31/3, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau tổ chức công bố thời điểm nghỉ công tác, nghỉ hưu đối với nhân sự Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Cà Mau, gồm: ông Lữ Văn Hùng - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Đoàn và ông Nguyễn Quốc Hận, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau.

Theo đó, ông Lữ Văn Hùng được nghỉ công tác ngay sau khi thực hiện xong việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo địa phương nhiệm kỳ 2026 – 2031, và nghỉ hưu từ ngày 1/12/2026.

Ông Nguyễn Quốc Hận - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/9/2026.

Ông Nguyễn Hồ Hải - Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau ghi nhận những đóng góp của ông Lữ Văn Hùng và ông Nguyễn Quốc Hận trong suốt quá trình công tác.