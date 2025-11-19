Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Đề xuất công chức, sĩ quan đã nghỉ hưu tham gia hoạt động hội nhập quốc tế

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chính phủ nêu các giải pháp để tăng cường nhân lực phục vụ hội nhập quốc tế gồm cơ chế huy động nguồn công chức, viên chức, sĩ quan lực lượng vũ trang đã nghỉ hưu; chế độ cử cán bộ biệt phái của các bộ, ngành xuống địa phương để thực hiện nhiệm vụ này.

Sáng 19/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế.

Việc ban hành dự thảo nhằm tiếp tục thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo lớn của Đảng, Nhà nước về đối ngoại và hội nhập quốc tế, đặc biệt là chủ trương hội nhập quốc tế đồng bộ, toàn diện, sâu rộng và hiệu quả; về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong tình hình mới.

1911ptt.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc. Ảnh: QH

Phó Thủ tướng cho biết, các giải pháp để tăng cường nhân lực phục vụ hội nhập quốc tế gồm: cơ chế huy động nguồn công chức, viên chức, sĩ quan lực lượng vũ trang đã nghỉ hưu; chế độ cử cán bộ biệt phái của các bộ, ngành xuống địa phương để thực hiện nhiệm vụ trọng điểm về hội nhập quốc tế.

Dự thảo nghị quyết cũng bổ nhiệm chức danh “Đặc phái viên”, “Đại sứ đặc mệnh toàn quyền lưu động” về một số lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế có tầm quan trọng chiến lược và làm trưởng đoàn, cố vấn Đoàn đàm phán của Chính phủ.

Hỗ trợ 100% mức lương theo hệ số hiện hưởng

Tờ trình của Chính phủ nêu rõ các cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với người làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, như chế độ, chính sách đối với lực lượng làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế thường xuyên.

Theo đó, được hỗ trợ 100% mức lương theo hệ số hiện hưởng (tương tự mức hỗ trợ đối với người tham gia công tác xây dựng pháp luật theo Nghị quyết số 197/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Cùng với đó là các chế độ, chính sách đối với người làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế không thường xuyên về đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện làm việc phù hợp... theo quy định của Chính phủ…

Về kinh phí, Chính phủ ước tính tác động hàng năm của việc triển khai Nghị quyết là khoảng 990 tỷ đồng, bao gồm chế độ hỗ trợ hàng tháng cho lực lượng làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế thường xuyên khoảng 323 tỷ, chi phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế khoảng 667 tỷ.

1911ptt2.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới báo cáo thẩm tra. Ảnh: QH

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới đề nghị làm rõ hơn nội hàm của các quy định về những chức danh “Đại sứ, Đặc phái viên của Chủ tịch nước, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền lưu động; đánh giá và phân tích những vướng mắc, bất cập thực tế và sự cấp thiết phải bổ nhiệm các chức danh này.

Về chế độ, chính sách đối với người làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế thường xuyên, có ý kiến cho rằng, việc hỗ trợ phải đảm bảo phù hợp với chính sách áp dụng cho công chức, viên chức thuộc các lĩnh vực khác trong hệ thống chính trị.

Liên quan đến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thực hiện, cơ quan thẩm tra đề nghị rà soát đầy đủ, đánh giá tác động của các chính sách đặc thù được quy định trong dự thảo Nghị quyết đối với ngân sách nhà nước hàng năm.

Luân Dũng
#hội nhập quốc tế #công chức #sĩ quan #hưu trí #chính sách #đối ngoại #bồi dưỡng

