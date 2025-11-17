Đại biểu Quốc hội kiến nghị 'không quá cứng nhắc' quy định thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô

TPO - Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) nêu ý kiến, nếu quy định phải lắp thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô quá cứng nhắc, có thể khiến nhiều gia đình buộc phải chở trẻ em bằng xe máy thay vì ô tô và taxi, dẫn tới rủi ro tai nạn cho trẻ em cao hơn.

Chiều 17/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự.

Phát biểu ý kiến, đại biểu Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) nêu, trong Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, có quy định tất cả các loại ô tô, kể cả taxi phải lắp thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em. Quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

ĐBQH Hà Sỹ Đồng. Ảnh: Như Ý.



Ông Đồng phân tích, hầu hết các nước phát triển có quy định này, và được xác định là mang lại lợi ích xã hội. Tuy nhiên, ông Đồng nói, các nước này có tỷ lệ sử dụng ô tô rất cao, hầu như không có xe máy. Trong khi đó, ở Việt Nam có tỷ lệ sử dụng xe máy cao. Nếu quy định phải lắp thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô quá cứng nhắc, có thể khiến nhiều gia đình buộc phải chở trẻ em bằng xe máy thay vì ô tô và taxi, dẫn tới rủi ro tai nạn cho trẻ em cao hơn.

“Điều này đã từng diễn ra tại Indonesia, Philippines, khi quy định bắt buộc về lắp ghế trẻ em trong ô tô thì tỷ lệ phụ huynh chở trẻ em bằng xe máy đi học tăng 15 – 30%”, ông Đồng nói, đồng thời cho rằng, nên cân nhắc kinh nghiệm của nhiều nước “là có loại trừ đối với dịch vụ gọi xe công nghệ, xe taxi”.

Ông Đồng phân tích thêm, theo quy chuẩn hiện này, ghế trẻ em có 4 – 5 kích thước, phụ thuộc theo cân nặng của trẻ. Nếu yêu cầu taxi trang bị ghế trẻ em thì mỗi chiếc taxi phải có ít nhất 4 cái ghế khác kích cỡ, và “đó là điều hoàn toàn bất khả thi”.

Vị đại biểu Quốc hội đoàn Quảng Trị nêu, taxi phục vụ khách du lịch thường kết hợp với các hình thức vận tải khác như hàng không. Nếu yêu cầu cha mẹ mang theo ghế trẻ em thì họ sẽ phải mang theo trong suốt thời gian di chuyển. Nếu yêu cầu hãng taxi phải lắp ghế trẻ em thì cũng không thể đáp ứng khi gia đình khách hàng có 2 trẻ em trở lên.

Vấn đề nữa, ông Đồng cho biết, với những gia đình không có ô tô cá nhân, thường phải gọi taxi đưa trẻ đi tiêm chủng, khám chữa bệnh khi đau ốm… Số lượng taxi có lắp thiết bị chuyên dụng cho trẻ em thường ít hơn nên gọi khó hơn, thời gian và quãng đường di chuyển không có khách là dài hơn, nên giá cước cũng cao hơn, gây tăng chi phí cho các gia đình.

Ông Đồng nhấn mạnh, nuôi con tốn rất nhiều chi phí, và giới trẻ hiện đang ngại sinh con. Chính sách của chúng ta hiện nay đang khuyến khích mức sinh thay thế, mong muốn có thêm nhiều em bé mạnh khỏe. Vì thế, theo ông Đồng, cần cố gắng giảm gánh nặng chi phí nuôi con cho các gia đình.