Không gian mặt nước trong đại đô thị: Điểm cộng đáng chú ý tại The Global City

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều đô thị lớn trên thế giới lựa chọn phát triển quanh sông, hồ hay kênh đào. Không gian mặt nước không chỉ mang yếu tố cảnh quan mà còn góp phần định hình phong cách sống.

Tại khu Đông TP.HCM, khi quỹ đất ngày càng hạn chế, những dự án có quy hoạch gắn với mặt nước đang trở thành lựa chọn được nhiều người mua nhà quan tâm. Trong số đó, The Global City là một dự án đáng chú ý với hệ thống kênh đào trung tâm và không gian cảnh quan được quy hoạch quy mô lớn.

Không gian cảnh quan hiện đại tại The Global City

Không gian mặt nước - yếu tố ngày càng được chú trọng trong đô thị hiện đại

Trước đây, tiêu chí lựa chọn nhà ở thường xoay quanh vị trí hoặc giá bán. Tuy nhiên, khi tốc độ đô thị hóa nhanh khiến mật độ xây dựng tăng cao, người mua nhà bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến môi trường sống. Không gian xanh, khoảng thoáng và đặc biệt là mặt nước trở thành những yếu tố được cân nhắc.

Trong quy hoạch đô thị, mặt nước thường đóng vai trò điều hòa vi khí hậu, giúp không gian sống thoáng đãng hơn. Các khu vực ven sông hoặc hồ thường có nhiệt độ dễ chịu hơn so với khu vực có mật độ xây dựng dày đặc. Ngoài yếu tố khí hậu, mặt nước còn tạo cảnh quan mở, mang lại cảm giác thư giãn sau giờ làm việc.

Đây cũng là lý do nhiều đại đô thị mới tại TP.HCM bắt đầu chú trọng đến yếu tố này. Việc đưa mặt nước vào quy hoạch không chỉ mang tính trang trí mà còn góp phần nâng cao trải nghiệm sống của cư dân.

Kênh đào trung tâm - điểm nhấn trong quy hoạch The Global City

Một trong những điểm đáng chú ý tại The Global City là hệ thống kênh đào trung tâm dài khoảng 2km, được quy hoạch xuyên suốt khu đô thị. Không gian này được thiết kế kết hợp với các tuyến đi bộ, khu sinh hoạt ngoài trời và các khu vực cảnh quan mở.

Thay vì tập trung vào các khối nhà cao tầng, quy hoạch dành phần diện tích đáng kể cho không gian chung. Điều này giúp khu đô thị có độ thoáng và giảm cảm giác đông đúc thường thấy tại nhiều khu dân cư hiện nay.

Không gian ven kênh cũng thường trở thành nơi cư dân có thể đi bộ, thư giãn hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời. Những khu vực như vậy không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày mà còn giúp hình thành cộng đồng cư dân gắn kết hơn.

Ngoài ra, việc bố trí mặt nước trung tâm còn giúp tạo trục cảnh quan cho toàn khu đô thị. Các khu nhà, tiện ích và không gian thương mại được kết nối theo trục này, giúp tổng thể quy hoạch trở nên hài hòa và dễ tiếp cận.

Xu hướng phát triển đô thị gắn với mặt nước tại khu Đông TP.HCM

Khu Đông TP.HCM đang chứng kiến sự xuất hiện của nhiều dự án quy mô lớn, trong đó yếu tố cảnh quan ngày càng được chú trọng. Việc phát triển không gian sống gắn với mặt nước không chỉ giúp nâng chất lượng sống mà còn tạo bản sắc riêng cho từng khu đô thị.

Gần khu vực The Global City, Eaton Park cũng được quy hoạch theo hướng tạo không gian sống thoáng và chú trọng cảnh quan tổng thể. Sự xuất hiện của các dự án quy mô lớn trong cùng khu vực góp phần hình thành những khu dân cư mới với môi trường sống dễ chịu hơn so với các khu đô thị cũ.