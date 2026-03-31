Cuộc nâng cấp các mô hình đô thị toàn cầu và chuẩn mực mới từ nhà kiến tạo Vingroup

Các siêu đô thị hàng đầu thế giới đang viết lại chuẩn mực sống cho giới tinh hoa khi sự xa xỉ không còn được đo bằng vật chất mà bằng sức khỏe và quyền năng làm chủ thời gian. Trong dòng chảy ấy, một tọa độ sống với những tiêu chuẩn toàn cầu đang dần lộ diện: Vinhomes Global Gate Hạ Long - một “Hà Nội mới” bên kỳ quan thiên nhiên thế giới, kết nối Thủ đô chỉ trong 23 phút.

Khi xa xỉ được tái định nghĩa bằng thiên nhiên, sức khoẻ và thời gian

Trên bản đồ quy hoạch toàn cầu, các đô thị quy mô lớn đang chuyển hướng rõ rệt. Thay vì chạy đua về chiều cao hay mật độ, nhiều đô thị tập trung vào việc tái tạo môi trường sống và nâng cao chất lượng trải nghiệm của con người.

Điển hình là The Red Sea tại Ả Rập Xê Út, một đại dự án được phát triển theo triết lý tái tạo. Với vốn đầu tư giai đoạn đầu khoảng 28 tỷ USD, dự án đặt mục tiêu bảo tồn tới 75% diện tích tự nhiên, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường và hướng tới vận hành bằng năng lượng sạch. Không gian được kiểm soát về mật độ, tạo ra một môi trường tách biệt với áp lực của các đô thị truyền thống.

Trong khi đó, thị trấn Karuizawa - điểm nghỉ dưỡng của giới quý tộc và thượng lưu Nhật Bản trước đây - lại mang đến bài học đắt giá về sức mạnh của kết nối tốc độ cao. Dù cách Tokyo 160km nhưng cư dân thị trấn chỉ mất 65-80 phút di chuyển vào trung tâm thủ đô bằng đường sắt cao tốc. Nhờ đó, Karuizawa đã trở thành thủ phủ an cư của giới tinh hoa đất nước mặt trời mọc, nơi giá trị bất động sản tăng trưởng phi mã nhờ chất lượng không gian sống và sự tiện lợi tuyệt đối.

Đường sắt cao tốc giúp cư dân Karuizawa vừa tận hưởng môi trường yên bình và thiên nhiên hùng vĩ, vừa có thể làm việc hàng ngày tại trung tâm Tokyo

Tại Trung Quốc, Xiong’an New Area được ví như “giấc mơ đô thị thế kỷ 21” của quốc gia tỷ dân, quy hoạch theo mô hình xanh - thông minh - đáng sống. Khoảng 70% diện tích dành cho hồ, sông và không gian xanh; hơn 50% năng lượng đến từ nguồn tái tạo. Đô thị này kết nối nhanh với Bắc Kinh qua mạng lưới đường sắt tốc độ cao, rút ngắn thời gian di chuyển còn 30-50 phút, góp phần giảm tải cho siêu đô thị 22 triệu dân, đồng thời hình thành một cực tăng trưởng mới đủ mạnh.

Sự phát triển của hạ tầng tốc độ cao đã thay đổi hoàn toàn cách các đô thị ra đời. Yếu tố vị trí trung tâm được xóa nhòa bởi khả năng kết nối và chất lượng không gian sống. Theo PGS.TS.KTS. Nguyễn Vũ Phương, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng, xu hướng phát triển này góp phần dịch chuyển từ mô hình tập trung, đơn cực sang cấu trúc mạng lưới đa trung tâm, nơi các dòng chảy kinh tế và dân cư được phân bổ lại trên nhiều cực phát triển.

Từ xu hướng toàn cầu đến bước phát triển của Vingroup tại Hạ Long

Tại Việt Nam, xu hướng nâng cấp mô hình đô thị cũng được phản ánh rõ nét qua các dự án của Vingroup. Trong đó, Ocean City đã đặt nền móng cho mô hình đô thị vệ tinh, tích hợp y tế, giáo dục, công viên và việc làm trong một hệ sinh thái khép kín. Vinhomes Global Gate nâng tầm đô thị sống lên chuẩn mực thành phố EXPO trong mạng lưới giao thương quốc tế. Trong khi đó, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ tiếp cận theo hướng phát triển bền vững với mô hình ESG++, được công nhận là ứng viên của cuộc bình chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” do New7Wonders khởi xướng.

Từ nền tảng đó, bước đi tiếp theo của Vingroup không còn dừng ở việc kiến tạo các khu đô thị quy mô lớn, mà là phát triển lên một cấp độ cao hơn, nơi đô thị được đặt trong mối quan hệ trực tiếp với thiên nhiên và di sản. Vinhomes Global Gate Hạ Long - siêu dự án quy mô đầu tư 18 tỷ USD - chính là dự án tiếp theo của Vingroup trên hành trình kiến tạo đó.

Vinhomes Global Gate Hạ Long - biểu tượng “Hà Nội mới” sánh vai cùng di sản thiên nhiên thế giới

Sở hữu “vị trí kim cương” ngay kề bên kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, Vinhomes Global Gate Hạ Long trở thành điểm kích hoạt cho một cuộc cách mạng về tư duy an cư. Thay vì tách biệt đô thị và thiên nhiên, mô hình này hướng tới việc tích hợp hai yếu tố trong cùng một cấu trúc.

Theo quy hoạch, dự án có khoảng 2.500 ha cây xanh, mặt nước và rừng ngập mặn, cùng công viên rừng quy mô 620 ha và hệ thống lagoon 680 ha sử dụng nước biển tự nhiên, tạo nên một hệ sinh thái sống liên hoàn trong toàn dự án. Song song với đó là hệ tiện ích quy mô lớn, từ thương mại, giáo dục đến văn hóa và giải trí đẳng cấp quốc tế, được tổ chức theo mô hình all-in-one. Điều này cho phép cư dân vừa sinh sống, vừa làm việc và tận hưởng trong cùng một không gian.

Đáng chú ý, giá trị cốt lõi biến Vinhomes Global Gate Hạ Long thành một “Hà Nội mới” chính là hạ tầng kết nối siêu tốc. Với nhà ga depot của tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh được quy hoạch ngay trong lòng dự án, cư dân tương lai sẽ nắm giữ một “đặc quyền không đánh đổi”. Hành trình từ Thủ đô tới vịnh di sản giờ đây chỉ còn vỏn vẹn 23 phút - nhanh hơn cả một buổi trà chiều trong nội đô.

Đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh sẽ được VinSpeed khởi công vào ngày 12/4/2026 (Ảnh minh họa)

Từ góc nhìn này, Vinhomes Global Gate Hạ Long không chỉ là một dự án bất động sản, mà là bước tiếp theo trong quá trình tiến hóa của mô hình đô thị tại Việt Nam. Nếu các mô hình trước đây tập trung vào tích hợp tiện ích và mở rộng không gian, thì tại đây, đô thị được đặt trong mối quan hệ mật thiết với di sản thiên nhiên và hạ tầng kết nối, tạo nên một trung tâm an cư mới cho giới tinh hoa toàn cầu.