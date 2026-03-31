AlphaReal đối tác chiến lược hạng A Vinhomes - khẳng định vị thế trong hệ thống phân phối toàn quốc

Ngày 27/03, tại trụ sở Văn phòng Tập đoàn Vingroup (Số 7 Bằng Lăng, Hà Nội), AlphaReal chính thức được Vinhomes công nhận là đại lý Hạng A – cấp xếp hạng cao nhất trong hệ thống đối tác phân phối trên toàn quốc.

Đây không chỉ là một danh hiệu, mà là sự ghi nhận cho năng lực triển khai, hiệu quả kinh doanh và uy tín thị trường đã được AlphaReal xây dựng một cách nhất quán trong thời gian qua.

Danh hiệu hạng A được Vinhomes trao cho số ít đại lý xuất sắc, đóng vai trò nòng cốt trong chiến lược phân phối các dự án trọng điểm trên toàn quốc. Việc gia nhập nhóm này đánh dấu bước tiến quan trọng của AlphaReal trong hành trình nâng tầm vị thế trên thị trường bất động sản.

Trước đó, AlphaReal đã liên tục ghi dấu ấn với thành tích nổi bật tại nhiều dự án lớn như:

• Top 10 Đại lý Miền Nam xuất sắc năm 2025 – Dự án Vinhomes Green Paradise

• Top 10 Đại lý Miền Nam xuất sắc năm 2025 – Dự án Vinhomes Green City

• Đại lý xuất sắc nhất chiến dịch bán hàng xuyên Tết – Dự án Vinhomes Green Paradise

• Danh hiệu “Chiến thần bứt phá” khu vực Miền Nam – Dự án Vinhomes Green City

• Danh hiệu Green Paradise Champion – Chiến dịch bán hàng giai đoạn 1 Dự án Vinhomes Green Paradise

Bên cạnh đó, trong suốt hành trình nhiều năm đồng hành cùng Vinhomes, doanh nghiệp đã không ngừng ghi dấu bằng loạt thành tích thi đua ấn tượng, trải dài từ hiệu suất bán hàng, tốc độ giao dịch cho đến năng lực triển khai trên quy mô lớn. Những kết quả này không chỉ phản ánh bản lĩnh thực chiến vững vàng mà còn khẳng định khả năng thích ứng linh hoạt trước biến động thị trường, cùng định hướng phát triển dài hạn, bền vững của doanh nghiệp.

Hội nghị lần này quy tụ các đối tác chiến lược trên toàn quốc, hướng đến việc xây dựng hệ thống phân phối chuyên nghiệp, đồng bộ và tối ưu hiệu suất – một yếu tố then chốt trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc.

Tham dự sự kiện, ông Hoàng Liên Sơn - đại diện AlphaReal - nhấn mạnh định hướng phát triển dài hạn: tiếp tục đầu tư vào hệ thống bán hàng, nâng cao chất lượng tư vấn và đồng hành chặt chẽ cùng các chiến lược phát triển của Vinhomes.

Trong giai đoạn tới, AlphaReal sẽ tập trung nguồn lực vào các dự án trọng điểm, đồng thời mở rộng hệ thống trên toàn quốc để đáp ứng nhu cầu phân phối ngày càng tăng. Doanh nghiệp tiếp tục nâng chuẩn dịch vụ, hướng đến trải nghiệm khách hàng chuyên nghiệp và đồng bộ.

Song song đó, AlphaReal đẩy mạnh mở rộng quy mô với nhiều chi nhánh tại các thị trường trọng điểm, hoàn thiện mạng lưới phủ toàn quốc, đi cùng chiến lược tuyển dụng quy mô lớn với chính sách lương thưởng và hoa hồng thuộc nhóm dẫn đầu thị trường.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các dự án Vinhomes do AlphaReal phân phối, cũng như cơ hội hợp tác và tuyển dụng, vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Môi giới Bất động sản Alpha

Hotline: 0903 86 7979

Website: www.alphareal.vn>

Trụ sở chính: C1-0.SH08 Tầng Trệt, Tòa Central 1, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh Phú Mỹ Hưng: D1.04 KP Riverside Residence - KĐT Phú Mỹ Hưng - Phường Tân Mỹ - TP.HCM

Chi nhánh Mỹ Kim: 202 Lý Long Tường, Khu Mỹ Kim 3, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Hưng, TP.HCM

Chi nhánh Vinhomes Grand Park: S2.0301.S09, Nguyễn Xiển, TP Thủ Đức, TP. HCM

Chi nhánh Tây Ninh: G32 Đường 3/2, Hậu Nghĩa – Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh

Chi nhánh Hà Nội: Hải Âu 16 - Sp16 - 30,32, Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội