TPHCM nâng mức thu nhập mua nhà ở xã hội lên 25 triệu đồng/tháng

TPO - TPHCM quy định, người độc thân có mức thu nhập tối đa không quá 25 triệu đồng/tháng; người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên không quá 37,5 triệu đồng/tháng; người đã kết hôn và tổng thu nhập của hai vợ chồng không quá 50 triệu đồng/tháng thì được mua nhà ở xã hội. Mức này tăng 10 triệu so với con số đang áp dụng.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM vừa ký quyết định số 14/2026/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh mức thu nhập và chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội trên địa bàn.

Theo quyết định, các đối tượng được xem xét hưởng chính sách nhà ở xã hội gồm người thu nhập thấp tại khu vực đô thị; công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

Quyết định cũng quy định hệ số điều chỉnh mức thu nhập trên địa bàn TPHCM. Cụ thể, áp dụng hệ số điều chỉnh 1,25 để xác định mức thu nhập tối đa được hưởng chính sách nhà ở xã hội. Theo đó, người độc thân có mức thu nhập tối đa không quá 25 triệu đồng/tháng; người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên không quá 37,5 triệu đồng/tháng; người đã kết hôn thì tổng thu nhập của hai vợ chồng không quá 50 triệu đồng/tháng.

Đối với các trường hợp có từ 3 người phụ thuộc trở lên trong cùng một hộ gia đình tại TPHCM, hệ số điều chỉnh mức thu nhập là 1,35. Theo đó, người độc thân có mức thu nhập tối đa không quá 27 triệu đồng/tháng; người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên không quá 40,5 triệu đồng/tháng; người đã kết hôn thì tổng thu nhập của hai vợ chồng không quá 54 triệu đồng/tháng. Mức này tăng 10 triệu so với con số đang áp dụng.

Những trường hợp này đồng thời được ưu tiên lựa chọn căn hộ có diện tích lớn hoặc có từ 2 phòng ngủ trở lên. Mức thu nhập được xác định thông qua bảng tiền lương, tiền công do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi người đăng ký làm việc xác nhận.

Cách tính hệ số điều chỉnh thu nhập là lấy mức thu nhập chuẩn theo quy định nhân hệ số điều chỉnh. Như vậy, hệ số càng cao thì trần thu nhập càng được nâng lên, giúp nhiều người đủ điều kiện tiếp cận nhà ở xã hội.

TPHCM áp dụng hệ số điều chỉnh 1,25 để xác định mức thu nhập tối đa được hưởng chính sách nhà ở xã hội.

UBND TPHCM giao chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội, bảo đảm đúng điều kiện theo quy định. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/4.

TPHCM được giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030 là 199.400 căn. Trong đó, khu vực TPHCM cũ đảm nhận 100.000 căn, khu vực Bình Dương trước đây là 86.900 căn, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ là 12.500 căn.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, TPHCM đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được Thủ tướng giao, với 17.902/18.143 căn nhà ở xã hội, đạt 98,7% kế hoạch.

Bước sang giai đoạn 2026 - 2030, TPHCM được giao chỉ tiêu phát triển 181.257 căn nhà ở xã hội. Cụ thể, năm 2026 phải hoàn thành 28.500 căn, năm 2027 là 38.157 căn và giai đoạn 2028 - 2030 khoảng 38.200 căn mỗi năm.

Tuy nhiên đến nay, TPHCM mới chỉ có 13 dự án nhà ở xã hội được khởi công với quy mô khoảng 11.000 căn và khả năng hoàn thành trong năm nay chỉ khoảng 2.100 căn.

Để đạt được mục tiêu, TPHCM đã triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội ngay từ đầu năm 2026 với 2 dự án đã khởi công và 11 dự án đang thi công. Đến trước ngày 30/6, TPHCM sẽ khởi công 41 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô hơn 29.200 căn. Kế hoạch này góp phần quan trọng vào mục tiêu đưa vào sử dụng khoảng 36.400 căn trong giai đoạn 2026 - 2027.

Ông Phạm Minh Mẫn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cho biết, để chuẩn bị nguồn nhà hoàn thành trong giai đoạn 2026 - 2027, TPHCM đang thúc đẩy thực hiện 58 dự án, trong đó có 11 dự án đã có giấy phép xây dựng đang thi công hoặc đang chuẩn bị thi công với quy mô 12.000 căn, 47 dự án đã có chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô khoảng 31.500 căn.

Theo kế hoạch Chính phủ giao, đến năm 2030, ngành xây dựng phải hoàn thành khoảng 1 triệu căn nhà ở xã hội. Ông Nguyễn Trí Đức, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng cho biết, mục tiêu này có thể hoàn thành sớm hơn dự kiến.

Cơ sở để vượt kế hoạch là nhờ tiến độ triển khai tăng tốc rõ rệt trong 2 năm gần đây và quy mô nguồn cung đã được gối đầu từ số lượng lớn dự án đang triển khai. Năm 2025, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 100.000 căn nhà ở xã hội song thực tế đã hoàn thành hơn 102.700 căn, mức cao nhất kể từ khi triển khai đề án, tạo dư địa thuận lợi cho các năm tiếp theo.

Lượng dự án đang triển khai và đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hiện cũng ở mức lớn. Lũy kế đến hết tháng 12/2025, cả nước có 698 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 657.000 căn, trong đó gần 170.000 căn đã hoàn thành, hơn 134.000 căn đang thi công và trên 354.000 căn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Quy mô này tương đương khoảng 62% chỉ tiêu toàn Đề án.