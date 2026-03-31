Dự kiến diện tích tối thiểu được tách thửa ở TPHCM

Duy Quang
TPO - Về phân chia khu vực áp dụng diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM thống nhất ý kiến của Sở Xây dựng sử dụng phương án 2, theo 5 mức diện tích tối thiểu được tách thửa để các cơ quan quản lý Nhà nước dễ vận dụng khi tổ chức thực hiện.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa ký tờ trình 8015 gửi UBND TPHCM, về dự thảo quyết định quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn, sau khi nhận được ý kiến góp ý từ các sở, ban ngành, phường xã, chuyên gia…

Theo đó, về phân chia khu vực áp dụng diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM thống nhất ý kiến của Sở Xây dựng sử dụng phương án 2, theo 5 mức diện tích tối thiểu được tách thửa để các cơ quan quản lý Nhà nước dễ vận dụng khi tổ chức thực hiện.

Riêng đối với mức diện tích tối thiểu 60 m2, trước đây áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Dương thì phần lớn các đơn vị đề nghị điều chỉnh chiều ngang mặt tiền theo lộ giới. Nhận thấy đây cũng là điều hợp lý, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM kế thừa quy định trước đây và có sự điều chỉnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã trình UBND TPHCM dự thảo quyết định quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn.

Cụ thể, thửa đất có diện tích tối thiểu 60 m2 phải có chiều rộng và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 4 m, thửa đất tiếp giáp lộ giới quy hoạch đường giao thông dưới 19 m. Chiều rộng và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5 m đối với thửa đất tiếp giáp lộ giới quy hoạch đường giao thông trên 19 m.

Về các tiêu chí lối đi, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM điều chỉnh lại khoản 2 Điều 3 của dự thảo. Theo đó, UBND phường, xã và đặc khu Côn Đảo có trách nhiệm căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương xem xét lối đi đảm bảo thoát hiểm trong công tác phòng cháy chữa cháy, cấp phép xây dựng khi chấp thuận tách thửa đất, hợp thửa đất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cũng bổ sung trách nhiệm của Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM phải báo cáo kết quả giải quyết hồ sơ tách thửa đất, hợp thửa đất hàng tháng cho UBND phường, xã và đặc khu Côn Đảo.

Với đề nghị bổ sung trường hợp đối với các thửa đất không tiếp giáp đường giao thông mà chỉ tiếp giáp lối đi, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM tiếp thu ý kiến của Sở Tư pháp đồng ý diện tích tối thiểu 60 m2.

Tuy nhiên, diện tích tối thiểu này phải đi kèm với điều kiện là chiều rộng và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 4 m đối với thửa đất có lối đi tiếp giáp lộ giới quy hoạch đường giao thông dưới 20 m, hoặc chiều rộng và chiều sâu thửa đất không nhỏ hơn 5 m đối với thửa đất tiếp giáp lộ giới quy hoạch đường giao thông từ 20 m trở lên.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, việc điều chỉnh quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn TPHCM sau khi sáp nhập, nhằm mục đích tạo chính sách pháp luật rõ ràng, minh bạch để cơ quan nhà nước có căn cứ pháp luật giải quyết các quyền lợi chính đáng của người dân về tách thửa đất.

Đồng thời tạo sự thống nhất, đồng bộ trong việc giải quyết tách thửa đất, hợp thửa, quản lý Nhà nước về tách thửa đất, hợp thửa. Người sử dụng đất có căn cứ để đề nghị cơ quan Nhà nước giải quyết nhu cầu về tách thửa đất, hợp thửa.

