Nhiều chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non

TPO - Giáo viên mầm non được tuyển dụng mới từ năm học 2025 - 2026 thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi được hưởng chính sách hỗ trợ tối thiểu 1 năm tiền lương cơ sở hoặc mức tương đương khi có thay đổi chính sách lương.

Hỗ trợ tối thiểu 1 năm tiền lương

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 227 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 218/2025/QH15 của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi. Trong đó, quy định việc đầu tư phát triển mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi; chính sách phát triển đội ngũ và hỗ trợ trẻ em; lộ trình đạt chuẩn, tiêu chuẩn công nhận, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi…

Nghị định yêu cầu bảo đảm bố trí đủ số lượng giáo viên mầm non mức tối đa theo định mức; bảo đảm chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi trong cơ sở giáo dục mầm non.

Nghị định số 227 có lộ trình đến 2030, 100% các tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Đặc biệt, giáo viên mầm non được tuyển dụng mới từ năm học 2025 - 2026 theo quy định của pháp luật, thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, cam kết công tác tại cơ sở giáo dục mầm non công lập được tuyển dụng ít nhất 5 năm, được hưởng chính sách hỗ trợ tối thiểu 1 năm tiền lương cơ sở hoặc mức tương đương khi có thay đổi chính sách lương.

Đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên và nhân viên tại cơ sở giáo dục mầm non công lập tham gia thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi được hưởng kinh phí hỗ trợ 960.000 đồng/tháng.

Ưu tiên dành trụ sở dôi dư cho mầm non

Nghị định cũng đã quy định tăng cường nguồn lực từ ngân sách đầu tư cơ sở vật chất, khuyến khích thu hút các nguồn lực của xã hội đầu tư xây trường lớp bậc mầm non.

Ưu tiên dành quỹ đất sạch, cho phép chuyển đổi linh hoạt mục đích sử dụng đất sang đất xây dựng cơ sở giáo dục mầm non; tập trung giải phóng mặt bằng, giao đất sạch cho các dự án giáo dục mầm non.

Trong đó có chính sách không thu tiền sử dụng đất, giảm tiền thuê đất, tiền thuế đất đối với các cơ sở giáo dục mầm non. Không áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục mầm non công lập, cơ sở giáo dục mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Ưu tiên dành trụ sở cơ quan nhà nước dôi dư sau sắp xếp cho các cơ sở giáo dục mầm non; cho phép áp dụng hình thức cho thuê công trình thuộc sở hữu nhà nước đối với cơ sở giáo dục mầm non tư thục.

Nghị định quy định lộ trình đạt chuẩn đến 2028, có từ 50% các tỉnh, thành phố trở lên đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi. Đến 2030, 100% các tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.