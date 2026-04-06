Đề thi Đánh giá năng lực bị than ‘dài, nặng’: ĐH Quốc gia TPHCM nói gì?

TPO - Sau kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TPHCM, nhiều thí sinh cho rằng đề khó hơn minh họa, song phía đơn vị tổ chức khẳng định đề đã được chuẩn hóa để đánh giá đúng năng lực của thí sinh.

Đặc biệt, phần Tiếng Việt có ngữ liệu dài, xuất hiện văn bản trung đại với cách diễn đạt phức tạp được nhận định là gây không ít trở ngại. Bên cạnh đó, áp lực thời gian cũng khiến nhiều em không thể hoàn thành toàn bộ bài thi và buộc phải "đánh lụi" ở những câu cuối.

Chiều 6/4, trao đổi với báo Tiền Phong về vấn đề này, TS Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia TPHCM, cho rằng những nhận định về độ khó của đề thi chủ yếu mang tính cá nhân.

Thí sinh dự thi Đánh giá năng lực đợt 1 tại một điểm thi ở TPHCM. Ảnh: Anh Nhàn

"Trong cùng một đề thi, có thí sinh cảm thấy khó nhưng cũng có em đánh giá ở mức bình thường. Điều này phụ thuộc vào năng lực, mức độ chuẩn bị cũng như trải nghiệm làm bài của từng người", ông Chính nói.

Về phương án xây dựng đề thi, ông Chính nói rằng đề không được xây dựng theo cảm tính mà tuân theo một quy trình khoa học chặt chẽ. Từ khâu biên soạn, thử nghiệm đến phân tích và hiệu chỉnh, tất cả đều nhằm đảm bảo tính chuẩn hóa, độ tin cậy và khả năng phân loại thí sinh. Vì vậy, nếu đề thi có độ khó nhất định thì đó là mặt bằng chung áp dụng cho tất cả thí sinh, chứ không riêng bất kỳ nhóm nào.

Cũng theo ông Chính, cảm giác “đề khó” đôi khi chỉ xuất hiện tức thời khi thí sinh gặp phải những câu hỏi lạ hoặc chưa từng luyện tập, nhất là trong bối cảnh thời gian làm bài hạn chế. Điều này dễ tạo ra tâm lý căng thẳng và ảnh hưởng đến kết quả chung.

Liên quan đến phản ánh của nhiều thí sinh về việc không đủ thời gian làm bài, ông Chính cho rằng kỳ thi Đánh giá năng lực không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn đánh giá năng lực tư duy, khả năng xử lý thông tin và kỹ năng quản lý thời gian.

"Việc không hoàn thành bài thi có thể xuất phát từ chiến lược làm bài chưa hợp lý hoặc chưa quen với áp lực thời gian. Do đó, thí sinh cần rèn luyện thêm kỹ năng này thông qua việc luyện đề trong điều kiện giới hạn thời gian", ông Chính đưa ra lời khuyên.

Đợt 1 kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM vừa diễn ra với sự tham gia của hơn 137.000 thí sinh. Ảnh: Anh Nhàn

Đối với kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 2 sắp tới, ông Chính khuyến nghị thí sinh nên tận dụng khoảng thời gian còn lại để hệ thống hóa kiến thức thay vì quá lo lắng. Việc tự học đóng vai trò quan trọng, song các em cũng có thể học nhóm để trao đổi và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình ôn tập.

Về việc tham gia các trung tâm luyện thi, ông Chính cho rằng đây là lựa chọn mang tính cá nhân. Các trung tâm có thể hỗ trợ về phương pháp làm bài, phát triển tư duy logic và kỹ năng suy luận. Dù vậy, nếu có phương pháp phù hợp, thí sinh hoàn toàn có thể tự ôn luyện và đạt hiệu quả tốt.

Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM được tổ chức 2 đợt, điểm số tối đa của bài thi là 1.200 điểm. Trong đó, điểm tối đa từng thành phần của bài thi được thể hiện trên phiếu điểm gồm: tiếng Việt là 300 điểm, tiếng Anh là 300 điểm; Toán học là 300 điểm và Tư duy khoa học là 300 điểm. Kết quả của đợt thi này là căn cứ quan trọng để thí sinh xét tuyển vào hơn 100 trường đại học, cao đẳng trên cả nước.

Đợt 2 của kỳ thi này được tổ chức vào ngày 24/5 tới tại 36 đơn vị thuộc 9 tỉnh, thành phố gồm Huế; Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang.