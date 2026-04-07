Univers Tour 'khuấy động' giảng đường với giải pháp vật liệu xanh

Trong bối cảnh phát triển bền vững ngày càng trở thành yêu cầu cốt lõi của ngành xây dựng, việc gắn kết đào tạo học thuật với thực tiễn sản xuất đang trở thành xu hướng tất yếu. Tiếp nối định hướng này, hành trình Univers Tour do Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam (Tiền Phong Nam) khởi xướng đã ghi dấu tại Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM và Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, mang đến một không gian học tập sáng tạo và truyền cảm hứng.

Chương trình không chỉ dừng lại ở hoạt động chia sẻ kiến thức mà còn góp phần định hình tư duy nghề nghiệp cho sinh viên thông qua việc tiếp cận các giải pháp vật liệu xanh-yếu tố ngày càng đóng vai trò then chốt trong phát triển công trình bền vững.

ĐH Kiến trúc TP.HCM: Gắn kết vật liệu xanh với tư duy thiết kế bền vững

Tại Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM, Univers Tour diễn ra trong không gian học thuật mang đậm tinh thần sáng tạo của khối ngành kiến trúc - xây dựng. Ngay từ phần mở đầu, chương trình đã nhanh chóng tạo sự kết nối giữa sinh viên và nội dung chuyên môn, đưa người tham dự bước vào dòng chảy trải nghiệm gắn với thực tiễn ngành nghề.

Không gian trưng bày trải nghiệm các dòng ống nhựa tiên tiến của Tiền Phong Nam

Trọng tâm của sự kiện là việc chuyển hóa các kiến thức kỹ thuật về vật liệu thành những yếu tố có ý nghĩa trong tư duy thiết kế. Thông qua khu vực trưng bày và trải nghiệm các dòng sản phẩm ống nhựa PP-R, PVC-U và HDPE, sinh viên được tiếp cận trực tiếp quy trình sản xuất, đặc tính kỹ thuật cũng như vai trò của vật liệu trong việc tối ưu tài nguyên, giảm thất thoát và hướng tới phát triển bền vững.

Đặc biệt, workshop chuyên đề về tiêu chuẩn công trình xanh đã cung cấp một góc nhìn hệ thống về các bộ tiêu chuẩn như LEED, LOTUS, đồng thời nhấn mạnh mối liên hệ giữa lựa chọn vật liệu trong việc nâng cao hiệu suất vận hành, kéo dài vòng đời công trình và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Chia sẻ góc nhìn về ý nghĩa của hoạt động kết nối tri thức và doanh nghiệp, TS. Kiến trúc sư Trương Thanh Hải - Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM nhấn mạnh vai trò thiết thực của chương trình trong việc gắn kết đào tạo với nhu cầu thực tiễn, đặc biệt là trong lĩnh vực vật liệu xanh và phát triển bền vững trong ngành xây dựng.

"Thông qua chương trình, sinh viên được tiếp cận toàn diện hơn về vai trò của vật liệu trong phát triển công trình bền vững, đồng thời được cập nhật các giải pháp và xu hướng thực tiễn từ doanh nghiệp. Đây là cơ sở quan trọng để hình thành tư duy nghề nghiệp và định hướng phát triển trong tương lai.”

ĐH Công nghiệp TP.HCM: Khi vật liệu xanh trở thành trải nghiệm sống động

Ngay từ những phút đầu, không khí tại hội trường Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM đã được khuấy động bởi các tiết mục văn nghệ mở màn sôi động. Giai điệu trẻ trung cùng phần trình diễn đầy năng lượng nhanh chóng lan tỏa sự hào hứng trong không gian, tạo nên nhịp kết nối tự nhiên giữa sinh viên và chương trình, mở ra một buổi trải nghiệm học thuật gắn liền với thực tiễn.

Workshop“Tiêu chuẩn công trình xanh và tác động đến lựa chọn vật liệu - yếu tố then chốt cho phát triển bền vững trong ngành xây dựng” trở thành điểm nhấn chuyên môn của Univers Tour

Một trong những điểm nhấn của chương trình là workshop chuyên đề “Tiêu chuẩn công trình xanh và tác động đến lựa chọn vật liệu”. Thông qua phần chia sẻ từ chuyên gia kỹ thuật Tiền Phong Nam, sinh viên có cơ hội tìm hiểu sâu về các tiêu chuẩn như LEED, LOTUS, cũng như vai trò của vật liệu nhựa trong giảm phát thải CO₂ và khả năng tái chế trong các hệ thống kỹ thuật.

Điểm đáng chú ý là cách chương trình lồng ghép các chuỗi minigame tương tác và tình huống thực tiễn, giúp quá trình học tập không chỉ mang tính tiếp nhận mà còn khuyến khích tư duy phản biện và khả năng ứng dụng của sinh viên. Tiếng cười, sự hào hứng và tinh thần tham gia tích cực của sinh viên đã tạo nên một không gian trải nghiệm vừa học vừa chơi, góp phần làm nổi bật màu sắc năng động của chương trình.

Nhiều sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM còn bày tỏ sự hứng khởi khi được trải nghiệm trực tiếp các giải pháp vật liệu xanh. Sinh viên Lê Hoàng Phúc, Khoa Kỹ thuật Xây dựng, cho biết: "Tham gia Univers Tour, em mới thấy rõ vai trò của vật liệu trong các công trình kỹ thuật. Việc trực tiếp quan sát sản phẩm, tìm hiểu quy trình và trao đổi cùng chuyên gia giúp em hiểu hơn về tiêu chuẩn công trình xanh, hiệu suất vận hành và tác động môi trường. Đây thực sự là một trải nghiệm bổ ích, giúp em kết nối kiến thức trên lớp với thực tiễn nghề nghiệp."

Tiếp sức sinh viên cùng học bổng “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Tiền Phong Nam đã trao 5 suất học bổng với tổng trị giá 20 triệu đồng nhằm khích lệ những sinh viên tiêu biểu có thành tích nổi bật. Học bổng Univers Tour tại Đại học Công nghiệp TP.HCM trở thành điểm nhấn nhân văn của chương trình, tiếp thêm động lực để sinh viên tự tin theo đuổi con đường học tập và nghề nghiệp.

Ông Lê Văn Thu - Giám đốc Kinh doanh Công Ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam, đại diện trao học bổng cho sinh viên tiêu biểu.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Vũ Thành Vinh - Phó Tổng Giám Đốc Công ty Công Ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam khẳng định Univers Tour không đơn thuần là một sự kiện mà là hành trình dài hạn đồng hành cùng giáo dục.

"Univers Tour Tiền Phong Nam được triển khai với mong muốn mang đến cho sinh viên những góc nhìn thực tế về ngành vật liệu xây dựng, đồng thời tạo cơ hội để doanh nghiệp và nhà trường cùng chia sẻ tri thức, kết nối nguồn nhân lực và đồng hành trong quá trình đào tạo thế hệ kỹ sư tương lai. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành công nghiệp và xã hội."

Tiền Phong Nam cho biết Univers Tour sẽ tiếp tục mở rộng trong năm 2026, khẳng định vai trò tiên phong trong sản xuất vật liệu chất lượng, đồng hành cùng các trường đại học lan tỏa kiến thức về vật liệu xanh và góp phần xây dựng đội ngũ kỹ sư trẻ có năng lực, trách nhiệm và tư duy bền vững.