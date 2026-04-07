Chi tiết chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển vào các trường công an năm nay

TPO - Năm 2026, các trường công an tuyển 1.870 chỉ tiêu sinh viên đại học chính quy đào tạo tại các học viện, trường công an nhân dân. Thí sinh xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ, điều kiện tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên.

Trong 8 trường, Học viện An ninh nhân dân tuyển nhiều nhất với 500 chỉ tiêu; Học viện Chính trị Công an nhân dân 100 chỉ tiêu; Trường ĐH An ninh nhân dân 220 chỉ tiêu, Trường ĐH Cảnh sát nhân dân 300; Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy tuyển 200, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh tuyển 300, Học viện quốc tế tuyển 50 chỉ tiêu.

Năm nay, các trường công an có 3 phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển thẳng, xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an; xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Đối với thí sinh dự tuyển theo phương thức xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an điều kiện:

Có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế không quá 2 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày 1/5/2026.

Chứng chỉ do tổ chức được Bộ GD&ĐT cho phép cấp chứng chỉ của một trong các chứng chỉ sau:

Tiếng Anh: IELTS (Academic) đạt từ 5.5 trở lên, TOEFL iBT đạt từ 46 trở lên, TOEIC (LR&SW) đạt từ 600 và 242 trở lên, SAT đạt từ 1100 trở lên.

Tiếng Trung Quốc đạt từ HSK 4 trở lên.

Tiếng Tây Ban Nha đạt từ DELE B2 trở lên.

Tiếng Pháp đạt từ DALF/DELF B2 trở lên.

Tiếng Nga đạt từ TRKI (TORFL) B2 trở lên.

Tiếng Đức đạt từ Goethe-Zertifikat/TEL B2 trở lên.

Tiếng Nhật đạt từ JLPT N3 trở lên.

Tiếng Hàn Quốc đạt từ TOPIK 4 trở lên.

Tiếng Ý đạt từ CELI 3 trở lên.

Riêng ngành Ngôn ngữ Anh của B06 chỉ tiếp nhận thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của B06 chỉ tiếp nhân thí sinh có chứng chỉ Tiếng Trung Quốc. Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ phiên bản Home Edition.

Đối với các thí sinh có dự định thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong thời gian sơ tuyển vẫn cho đăng ký dự tuyển nhưng ngày thi chứng chỉ chính thức phải trước ngày 20/5/2026. Hoàn thành và nộp chứng chỉ ngoại ngữ tại các trường CAND trước ngày 30/5.

Ngoài ra, thí sinh phải được xếp loại học lực năm lớp 10, 11, 12 đạt loại khá trở lên. Trong đó, điểm trung bình chung môn ngoại ngữ các năm học THPT đạt từ 7,0 điểm trở lên. Đối với thí sinh đang học lớp 12 vẫn cho đăng ký sơ tuyển, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định thí sinh đạt điều kiện hay không. Thí sinh phải tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học.

Trong đó, bài thi đánh giá của Bộ Công an gồm 4 mã. Thí sinh lựa chọn 1 trong 4 mã bài thi để đăng ký dự thi như sau:

Thời gian thí sinh làm mỗi bài thi là 180 phút, bằng hình thức thi viết.

Thí sinh khu vực phía nam đăng ký dự tuyển vào các trường công an nhân dân phía Bắc, địa điểm thi tại phía Nam.

Đối tượng dự tuyển gồm: chiến sĩ nghĩa vụ công an tại ngũ; công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân có quyết định xuất ngũ trong vòng 12 tháng; học sinh T11; công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển.