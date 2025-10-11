Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nam sinh viết tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT được Trường Đại học Vinh tiếp nhận

Thu Hiền
TPO - Trường Đại học Vinh đã có quyết định công nhận trúng tuyển vào ngành Sư phạm Lịch sử đối với em Lang Đức Bằng, nguyên là học sinh của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú số 2 Nghệ An. Nam sinh vừa “lỡ hẹn” với Học viện Biên phòng vì lý do sức khỏe.

Tối 10/10, PGS.TS Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh cho biết, Trường vừa có quyết định công nhận trúng tuyển vào ngành Sư phạm Lịch sử đối với em Lang Đức Bằng, cựu học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú số 2 Nghệ An.

Trước đó, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, em Lang Đức Bằng đạt tổng 29 điểm khối C00, trong đó Ngữ văn 9,25 điểm; Lịch sử 9,75 điểm và Địa lí 10 điểm. Với kết quả này, Bằng đã trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Học viện Biên phòng và nằm trong tốp 10 thí sinh đạt điểm đầu vào cao nhất.

z7096942943977-6bdf772d54117aa726aa8730f7601961.jpg
Nam sinh Lang Đức Bằng cùng mẹ

Tuy nhiên, sau khi nhập học thời gian ngắn, em tham gia phúc tra sức khỏe và phát hiện bị viêm gan B. Dù đã tích cực điều trị nhưng bệnh tình không khỏi hẳn. Ngày 27/9, theo quy định của Bộ Quốc phòng, em buộc phải trở về địa phương.

Sau khi trở về địa phương, em có nguyện vọng được tiếp tục theo học nguyện vọng 2 đã đăng ký vào ngành sư phạm Lịch sử, Trường Đại học Vinh. Tuy nhiên, thời điểm này, Trường Đại học Vinh đã hoàn thành tuyển sinh các khoa sư phạm.

Học viện Biên phòng cũng đã có văn bản gửi Vụ Giáo dục Đại học - Bộ GD&ĐT, Trường Đại học Vinh đề nghị trường xem xét, tạo điều kiện để thí sinh Lương Đức Bằng được xét tuyển theo nguyện vọng đăng ký vào trường.

Với nguyện vọng được nối ước mơ đại học, em Lang Đức Bằng cũng đã có thư trình bày gửi đến Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Trường Đại học Vinh và hứa sẽ quyết tâm cố gắng học tập, rèn luyện để sau này cống hiến cho xã hội và trở thành một thầy giáo giỏi, tận tâm với nghề, hết sức đem con chữ về với con em đồng bào dân tộc thiểu số.

z7096942250987-3f95eb42e07e9c21d885a7211f69946b.jpg
Lang Đức Bằng là một trong 75 học sinh xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT được UBND tỉnh Nghệ An tuyên dương.

Trước nguyện vọng của nam sinh người dân tộc Thái, Trường Đại học Vinh đã có quyết định tiếp nhận em vào học tại khoa Sư phạm Lịch sử.

Lang Đức Bằng là con trai duy nhất trong gia đình nghèo ở bản Kẻ Mẻ, xã Mậu Thạch. Suốt những năm học phổ thông, em luôn nỗ lực vươn lên. Em mơ ước được làm bộ đội hoặc giáo viên, vừa để cống hiến, vừa giảm gánh nặng học phí, giúp em có thể theo đuổi con đường đại học. Tháng 8/2025, Bằng là một trong 75 học sinh xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT được UBND tỉnh Nghệ An tuyên dương.

Thu Hiền
