Kiểm điểm hiệu trưởng vụ học sinh lớp ba bị phụ huynh vào trường đánh 10 roi theo 'giao kèo'

TPO - UBND xã Lương Thế Trân (tỉnh Cà Mau) đã giao Phòng Văn hoá – Xã hội chủ trì tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với hiệu trưởng trong vụ học sinh lớp 3 bị phụ huynh bạn cùng lớp đánh 10 roi theo 'giao kèo'.

Liên quan thông tin học sinh lớp 3 bị phụ huynh bạn cùng lớp đánh 10 roi theo 'giao kèo', chiều 7/4, lãnh đạo UBND xã Lương Thế Trân (tỉnh Cà Mau) xác nhận, đơn vị đã giao Phòng Văn hoá – Xã hội chủ trì, phối hợp với Trường tiểu học Phú Hưng A tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Hiệu trưởng nhà trường trong việc để xảy ra tình trạng học sinh bị đánh trong trường.

Đối với 2 giáo viên trực tiếp chứng kiến vụ việc, vị lãnh đạo xã Lương Thế Trân cho biết, đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Hưng A theo thẩm quyền tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm vì trực tiếp chứng kiến vụ việc nhưng không có ngăn cản, vi phạm quy tắc ứng xử của nhà giáo, gây dư luận xấu.

“Chúng tôi yêu cầu hiệu trưởng báo cáo về UBND xã trước ngày 10/4 vì phải làm theo quy trình”, vị lãnh đạo xã Lương Thế Trân nói.

Ảnh minh hoạ.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, vào khoảng 15h ngày 25/3, tại lớp 3A1, Trường tiểu học Phú Hưng A xảy ra vụ việc phụ huynh vào lớp học đánh em học sinh lớp ba 10 roi theo “giao kèo”.

Vụ việc diễn ra trước sự chứng kiến của 2 giáo viên chủ nhiệm và bộ môn cùng bà ngoại em K.V.G.H (học sinh bị đánh). Hai cô giáo này cũng bị tạm thời dừng trực tiếp đứng lớp, chuyển về phụ trách công tác văn phòng.