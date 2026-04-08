Nghệ An muốn chuyển trường tư sang công lập để giảm áp lực thi vào 10

TPO - Năm học 2026 – 2027, hơn 57.000 học sinh Nghệ An sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 – con số cao nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, chỉ khoảng 70% thí sinh có cơ hội vào trường THPT công lập, khiến cuộc cạnh tranh giành một suất học công lập trở nên ngày càng gay gắt.

Số thí sinh tăng kỷ lục

Thời điểm này, tại nhiều trường THCS ở Nghệ An, không khí ôn tập cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đã trở nên gấp rút. Các trường tăng cường các buổi ôn tập và luyện đề nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức trước khi bước vào kỳ thi quan trọng.

Năm nay, Trường THCS Nghi Phú (phường Vinh Phú) có 354 học sinh lớp 9, tăng 151 em so với năm trước. Cô Tăng Hiền, Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Phú cho biết, việc gia tăng số lượng học sinh khiến công tác ôn tập và định hướng cho các em trở nên khó khăn hơn. Nhà trường đã chủ động triển khai kế hoạch ôn tập từ cuối học kỳ I và giáo viên phải bám sát từng học sinh để hỗ trợ kịp thời.

Theo cô Hiền, nhà trường đã tổ chức các lớp ôn tập ba môn thi gồm Ngữ văn, Toán và tiếng Anh từ khá sớm. Mỗi tuần, học sinh được bố trí ba buổi ôn tập tập trung để hệ thống lại kiến thức và rèn luyện kỹ năng làm bài. Dù Thông tư 29 quy định mỗi môn không quá hai tiết trong một buổi ôn tập, song thực tế nhiều buổi học vẫn kéo dài hơn để đảm bảo học sinh nắm vững nội dung chương trình.

Tại Trường THCS Hải Hòa (phường Cửa Lò), khối lớp 9 năm nay cũng tăng thêm một lớp với hơn 250 học sinh. Nhà trường xây dựng kế hoạch ôn tập từ sớm, tập trung vào các nội dung trọng tâm và tăng cường luyện đề.

Cô Nguyễn Thị Châu Loan, giáo viên lớp 9 cho biết, mục tiêu của lớp là toàn bộ học sinh đỗ vào Trường THPT Cửa Lò. “Để đạt mục tiêu đó, mỗi môn thi cần đạt tối thiểu khoảng 7 điểm. Ngoài việc ôn tập kiến thức cơ bản, học sinh còn luyện thêm các dạng bài vận dụng để nâng cao điểm số”, cô Loan nói.

Tăng trường lớp để “giảm nhiệt” tuyển sinh

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Nghệ An, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 – 2027 có hơn 57.000 học sinh đăng ký dự thi, tăng mạnh so với khoảng 46.000 học sinh của những năm trước.

Trong bối cảnh số thí sinh tăng mạnh, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Nghệ An năm nay được dự báo sẽ tiếp tục là một cuộc cạnh tranh căng thẳng để giành suất học tại các trường THPT công lập.

Số lượng thí sinh tăng nhanh khiến áp lực tuyển sinh vào các trường THPT công lập lớn hơn. Trong khi đó, chỉ khoảng 70% học sinh có cơ hội trúng tuyển vào hệ công lập. Ở một số khu vực trung tâm như thành phố Vinh (cũ), tỷ lệ này thậm chí có thể thấp hơn do số lượng trường và chỉ tiêu tuyển sinh hạn chế.

Thông tin Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm – Đại học Nghệ An dự kiến mở thêm ba lớp 10 công lập trong năm học tới đã thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh. Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến, số lớp tăng thêm vẫn chưa thể đáp ứng nhu cầu thực tế.

Trước thực tế đó, ngành giáo dục Nghệ An đang tính toán nhiều giải pháp nhằm giảm bớt áp lực cho kỳ thi. Ông Nguyễn Văn Khoa, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, một trong những phương án được xem xét là tăng sĩ số mỗi lớp. Nếu như các năm trước mỗi lớp khoảng 45 học sinh thì năm nay có thể nâng lên 50 học sinh. Ngoài ra, những trường đủ điều kiện về cơ sở vật chất và giáo viên cũng sẽ được xem xét tăng số lớp tuyển sinh.

Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An đang xem xét đề án chuyển Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh từ trường tư thục sang công lập. Nếu đề án được thông qua, học sinh khu vực thành phố Vinh (cũ) sẽ có thêm lựa chọn học tập trong hệ thống trường công lập.

Trong khi chờ quyết định cuối cùng, việc tuyển sinh vào lớp 10 của trường vẫn được triển khai theo kế hoạch. Cô Trần Thị Thu Hiền, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh cho biết, năm nay nhà trường dự kiến tuyển sinh 15 lớp với hơn 700 học sinh, tăng gần gấp đôi so với các năm trước.

“Chúng tôi cũng đang đề xuất với Sở cho trường áp dụng phương thức tuyển sinh như các trường công lập. Trong đó, nếu số lượng đăng ký nguyện vọng 1 cao hơn chỉ tiêu, nhà trường sẽ tổ chức thi tuyển đầu vào; nếu thấp hơn, trường sẽ xét tuyển theo các tiêu chí nhằm đảm bảo chất lượng nguồn tuyển”, cô Hiền cho hay.