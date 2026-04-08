Giữ chân nhân tài: Bài toán 'khó' của kỷ nguyên tri thức

TPO - Hội thảo “Đào tạo, trọng dụng tài năng trong bối cảnh mới” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Báo Tiền Phong và các trường đại học tổ chức, đặt trọng tâm vào giải bài toán phát hiện, thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn cạnh tranh tri thức.

Đại biểu, chuyên gia dự Hội thảo - GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lí Chất lượng, Bộ GD&ĐT - GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện khoa học Giáo dục Việt Nam, Bộ GD&ĐT - TS Trần Nam Tú, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ GD&ĐT. - TS Nguyễn Thế Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ GD&ĐT - GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT - Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong - TS Đặng Văn Huấn, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học - GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. - PGS.TS Lê Minh Hà, Giám đốc Điều hành Viện nghiên cứu cao cấp về Toán - PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội. - PGS.TS Đặng Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội - TS Đỗ Đức Dũng, Giám đốc bộ phận giải pháp phần mềm Sam Sung R&D Center Việt Nam - ThS. Tân Anh, Phụ trách Ban Phát triển nguồn nhân lực, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Tài chính - Bà Võ Hồng Hạnh - Giám đốc, Ban Quan hệ Đối tác và Hợp tác Doanh nghiệp, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). - Bà Trần Thùy Dương, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam - GS David Trần, Đại học Massachusetts, Boston, Mỹ. - Lãnh đạo các trường đại học, sở GD&ĐT Hà Nội, Bắc Giang, Hải Phòng; Các trường THPT chuyên tại Hà Nội; Các trường THPT chuyên của tỉnh Ninh Bình - 31 cơ quan báo chí truyền hình.

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu chuyển dịch mạnh từ tài nguyên sang tri thức, câu chuyện nhân tài không còn dừng ở “tìm ở đâu”, mà trở thành bài toán then chốt: giữ bằng cách nào và phát huy ra sao.

Thực tế cho thấy, nhiều trí thức, nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài luôn sẵn sàng đóng góp cho quê hương. Tuy nhiên, mong muốn ấy chỉ có thể trở thành hành động khi đi kèm hệ sinh thái đủ hấp dẫn: từ môi trường làm việc, cơ hội phát triển đến cơ chế sử dụng và chính sách đãi ngộ.

Dù giáo dục đại học đã có bước chuyển theo hướng hiện đại, song điểm nghẽn lớn vẫn nằm ở sự lệch pha giữa đào tạo và nhu cầu thị trường, cùng với các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài chưa đủ mạnh và thiếu đồng bộ.

Diễn ra sáng 8/4 tại Đại học Quốc gia Hà Nội, hội thảo được kỳ vọng là diễn đàn đa chiều, nơi các nhà quản lý, chuyên gia và cơ sở đào tạo cùng “mổ xẻ” thực trạng, tham chiếu kinh nghiệm quốc tế và đề xuất giải pháp.

Trọng tâm thảo luận không chỉ là phát hiện và bồi dưỡng nhân tài, mà còn hướng tới xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa Nhà nước – nhà trường – doanh nghiệp, nhằm tạo ra một hệ sinh thái đủ sức giữ chân và phát huy nguồn lực chất lượng cao cho phát triển đất nước.