Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Thịt lợn trong bữa ăn bán trú nhiễm tả châu Phi, đình chỉ hiệu trưởng mầm non ở Thái Nguyên

Hà Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi có kết quả xét nghiệm mẫu thịt lợn của Trường mầm non Hòa Bình (Thái Nguyên) dương tính với dịch tả lợn châu phi, E.coli, hiệu trưởng trường này bị UBND xã đình chỉ 15 ngày để xác minh, làm rõ.

Ngày 8/4, UBND xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên thông tin kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm trước đó lấy lại Trường mầm non Hòa Bình.

Theo thông báo, mẫu thực phẩm được lấy từ ngày 25/3, có kết quả dương tính với với E.coli, chỉ số vi sinh cao.

Mẫu thịt lợn xay lấy tại trường ngày 2/4, cho kết quả dương tính với dịch tả lợn châu phi.

thit-lon.jpg
Phụ huynh phát hiện thịt lợn vào bữa ăn bán trú của trường có màu sắc bất thường

Ông Hà Quang Trọng, Chủ tịch UBND xã Văn Lăng cho biết, đã tạm đình chỉ 15 ngày đối với hiệu trưởng trường mầm non để tiếp tục xác minh, làm rõ sự việc.

"UBND xã Văn Lăng đã chỉ đạo trường đổi đơn vị cung cấp thực phẩm uy tín, rà soát lại toàn bộ quy trình bữa ăn bán trú, có phụ huynh phối hợp giám sát", ông Trọng nói.

Trước đó, phụ huynh của trường phát hiện thịt dùng để nấu cho bữa ăn bán trú của trường có mùi bất thường và phần mỡ có màu vàng khác lạ.

Ngay sau đó, hiều phụ huynh đã phản ánh với Ban Giám hiệu trường này nhưng hiệu trưởng nhà trường khẳng định, thịt không có vấn đề gì. Thậm chí, hiệu trưởng và nhân viên nhà bếp còn nấu thịt và ăn trước sự chứng kiến của phụ huynh để họ yên tâm.

Tuy nhiên, nghi ngờ thịt “có màu vàng” không đảm bảo chất lượng, phụ huynh trường mầm non đã góp tiền và tự mang mẫu thịt lợn đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy, mẫu thịt lợn dương tính với khuẩn E.coli và virus dịch tả lợn châu phi.

Ngay sau đó, nhiều phụ huynh bất bình với chất lượng bữa ăn bán trú ở trường nên cho trẻ nghỉ học.

Như vậy, với kết quả xét nghiệm của cơ quan chức năng được công bố sáng nay giống với mẫu thịt phụ huynh tự đi xét nghiệm.

UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Công an chủ trì, phối hợp cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân, nguồn gốc thực phẩm nhiễm khuẩn tại trường mầm non Hòa Bình đồng thời làm rõ trách nhiệm của những cá nhân, tập thể liên quan sự việc.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên chủ trì, phối hợp truy xuất nguồn gốc lô thịt lợn tại Trường mầm non Hòa Bình; tăng cường kiểm soát hoạt động giết mổ, kinh doanh sản phẩm động vật.

#Thịt lợn trong bữa ăn bán trú nhiễm tả #thịt lợn bệnh vào trường học #thịt lợn bệnh #bữa ăn bán trú #dịch tả lợn châu phi

Xem thêm

Cùng chuyên mục