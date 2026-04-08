Thịt lợn trong bữa ăn bán trú nhiễm tả châu Phi, đình chỉ hiệu trưởng mầm non ở Thái Nguyên

TPO - Sau khi có kết quả xét nghiệm mẫu thịt lợn của Trường mầm non Hòa Bình (Thái Nguyên) dương tính với dịch tả lợn châu phi, E.coli, hiệu trưởng trường này bị UBND xã đình chỉ 15 ngày để xác minh, làm rõ.

Ngày 8/4, UBND xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên thông tin kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm trước đó lấy lại Trường mầm non Hòa Bình.

Theo thông báo, mẫu thực phẩm được lấy từ ngày 25/3, có kết quả dương tính với với E.coli, chỉ số vi sinh cao.

Mẫu thịt lợn xay lấy tại trường ngày 2/4, cho kết quả dương tính với dịch tả lợn châu phi.

Phụ huynh phát hiện thịt lợn vào bữa ăn bán trú của trường có màu sắc bất thường

Ông Hà Quang Trọng, Chủ tịch UBND xã Văn Lăng cho biết, đã tạm đình chỉ 15 ngày đối với hiệu trưởng trường mầm non để tiếp tục xác minh, làm rõ sự việc.

"UBND xã Văn Lăng đã chỉ đạo trường đổi đơn vị cung cấp thực phẩm uy tín, rà soát lại toàn bộ quy trình bữa ăn bán trú, có phụ huynh phối hợp giám sát", ông Trọng nói.

Trước đó, phụ huynh của trường phát hiện thịt dùng để nấu cho bữa ăn bán trú của trường có mùi bất thường và phần mỡ có màu vàng khác lạ.

Ngay sau đó, hiều phụ huynh đã phản ánh với Ban Giám hiệu trường này nhưng hiệu trưởng nhà trường khẳng định, thịt không có vấn đề gì. Thậm chí, hiệu trưởng và nhân viên nhà bếp còn nấu thịt và ăn trước sự chứng kiến của phụ huynh để họ yên tâm.

Tuy nhiên, nghi ngờ thịt “có màu vàng” không đảm bảo chất lượng, phụ huynh trường mầm non đã góp tiền và tự mang mẫu thịt lợn đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy, mẫu thịt lợn dương tính với khuẩn E.coli và virus dịch tả lợn châu phi.

Ngay sau đó, nhiều phụ huynh bất bình với chất lượng bữa ăn bán trú ở trường nên cho trẻ nghỉ học.

Như vậy, với kết quả xét nghiệm của cơ quan chức năng được công bố sáng nay giống với mẫu thịt phụ huynh tự đi xét nghiệm.

UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Công an chủ trì, phối hợp cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân, nguồn gốc thực phẩm nhiễm khuẩn tại trường mầm non Hòa Bình đồng thời làm rõ trách nhiệm của những cá nhân, tập thể liên quan sự việc.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên chủ trì, phối hợp truy xuất nguồn gốc lô thịt lợn tại Trường mầm non Hòa Bình; tăng cường kiểm soát hoạt động giết mổ, kinh doanh sản phẩm động vật.