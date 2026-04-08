Quốc hội phê chuẩn chức danh Bộ trưởng GD&ĐT với ông Hoàng Minh Sơn

TPO - Sáng 8/4, PGS.TS Hoàng Minh Sơn, quyền Bộ trưởng Bộ GD&ĐT được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu Thủ tướng Chính phủ, phê chuẩn bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng và 16 bộ trưởng, trưởng ngành nhiệm kỳ 2026 – 2031.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn sinh năm 1969, quê quán xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên.

Năm 2006, ông được phong học hàm Phó Giáo sư năm 2006; có học vị Tiến sĩ Kĩ thuật tự động hóa và bằng Đại học chuyên ngành Điện; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XVI.