Xã hội

Google News

Hôm nay, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm phó thủ tướng, bộ trưởng, trưởng ngành

Luân Dũng
TPO - Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 8/4, Quốc hội sẽ tiến hành phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, trưởng ngành, cùng Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh...

Theo đó, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sẽ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm chức danh này.

Kế đến, Quốc hội sẽ phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm cao bằng hình thức bỏ phiếu kín; biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Hôm nay, Thủ tướng trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ sẽ trình Quốc hội cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ và dự thảo Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ.

Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ được Quốc hội biểu quyết thông qua bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Sau đó, Thủ tướng sẽ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Quốc hội thảo luận, phê chuẩn việc bổ nhiệm các chức danh kể trên bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quốc hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Ngay sau nội dung này, Chủ tịch nước sẽ trình Quốc hội danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Nghị quyết phê chuẩn các chức danh này được Quốc hội biểu quyết thông qua bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Trước đó, ngày 7/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ, gồm: Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Xây dựng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Chính phủ.

Trong ngày 7/4, Quốc hội đã bầu Tổng Bí thư Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Có ba nhân sự cấp cao tái đắc cử là Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Nguyễn Huy Tiến.

#Quốc hội #phê chuẩn #bổ nhiệm #phó thủ tướng #bộ trưởng #trưởng ngành #Chính phủ #Thủ tướng Lê Minh Hưng

