Miền Bắc giảm nhiệt nhẹ, miền Trung vẫn hơn 40 độ

TPO - Hôm nay (8/4), nắng nóng vẫn tiếp tục ở khu vực Tây Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ nhưng cường độ giảm nhẹ. Miền Trung tiếp tục có nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 40 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên cũng hứng chịu nắng nóng.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay trời nắng, riêng Nam đồng bằng có nắng nóng, đêm không mưa. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, riêng Nam đồng bằng 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Hà Nội hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực Tây Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, trong đó khu vực Tây Bắc Bộ có thể xuất hiện nắng nóng gay gắt.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Đà Nẵng đến Phú Yên cũ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất khu vực Đà Nẵng đến Phú Yên cũ từ 37-39 độ, có nơi trên 40 độ, Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo trong những ngày tới, nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt còn kéo dài ở khu vực từ Thanh Hoá đến Phú Yên cũ.

Tây Nguyên hôm nay nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

TPHCM hôm nay nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ.

Dự báo khoảng đầu tuần tới, nắng nóng dịu dần ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.