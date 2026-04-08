Dự án đường Vành đai 2,5: Nhiều hộ tự nguyện di dời, tháo dỡ tài sản dù chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ

TPO - Dù chưa tới đợt nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng nhiều hộ gia đình đã chủ động thu dọn đồ đạc, tài sản, chuẩn bị phá dỡ, bàn giao mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ Dự án đường vành đai 2,5.
Dự án Đường Vành đai 2,5 đoạn Đầm Hồng- Nguyễn Trãi đang được triển khai công tác GPMB. Theo UBND phường Khương Đình, Dự án có chiều dài 1.520m, quy mô mặt cắt ngang nền đường 40m với tổng mức đầu tư 2.433 tỷ đồng. Dự án có tổng diện tích đất thu hồi là 60.902,1 m2, liên quan đến 703 tổ chức, cá nhân trên địa bàn.
Thời gian qua, UBND phường Khương Đình đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thu hồi đất bàn giao mặt bằng phục vụ dự án. Thậm chí, ông Nguyễn Sỹ Đoàn, Chủ tịch UBND phường Khương Đình đã nhiều lần xuống các khu dân cư trực tiếp trao đổi, vận động các hộ gia đình, cá nhân đã nhận tiền đền bù, hỗ trợ theo quy định.
Một số hộ đã tự nguyện bàn giao mặt bằng, di dời tài sản dù chưa nhận được tiền bồi thường. "Với các dự án làm đường, trường, trạm, gia đình chúng tôi ủng hộ 100%. Như nhà tôi, đã bàn giao hơn 300m2 đất để triển khai dự án", một hộ dân tại ngõ 1 Bùi Xương Trạch cho biết.
Bên cạnh đó, UBND phường cũng tổ chức nhiều cuộc họp đối thoại với các hộ bị thu hồi đất. Trong đó, các kiến nghị của người dân chủ yếu tập trung vào giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ về đất, công trình xây dựng, tái định cư, các khoản hỗ trợ khác. UBND phường cam kết tiếp tục rà soát, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phù hợp.
Tương tự, phường Thanh Xuân cũng đang đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án khẩn cấp Dự án Đường Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum- Nguyễn Trãi.
Theo ghi nhận, dù nhiều gia đình chưa đến đợt nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng đã tự nguyện di dời, bàn giao mặt bằng để triển khai dự án. UBND phường Thanh Xuân cho biết, hiện tại, phường đã công bố toàn bộ 475 phương án bồi thường, GPMB. Trong đó, nhiều hộ dân đã đồng thuận, bàn giao mặt bằng. UBND phường đã chi trả tiền bồi thường, tiền tạm cư đợt và tiền thưởng tiến độ cho các hộ dân bàn giao mặt bằng sớm.