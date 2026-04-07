Hà Nội không cấm triệt để xe xăng trong Vành đai 1 từ ngày 1/7

Trần Hoàng
TPO - Từ 1/7, Hà Nội sẽ bắt đầu thí điểm vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, nhưng không cấm hoàn toàn phương tiện chạy xăng như nhiều người lo ngại.

Bên lề họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026 do UBND TP Hà Nội tổ chức, ông Đào Việt Long - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đang phối hợp với Sở Xây dựng, Công an thành phố… xây dựng đề án vùng phát thải thấp, phối hợp cùng các đơn vị liên quan để xác định rõ phạm vi, đối tượng và giải pháp triển khai phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo ông Long, việc áp dụng từ ngày 1/7 chỉ mang tính thí điểm theo vùng, có kiểm soát khí thải ô tô, mô tô, xe gắn máy có lộ trình, có phạm vi, thời gian và đối tượng phù hợp, không triển khai đồng loạt trên toàn Vành đai 1. Lộ trình này bám sát định hướng của Nghị quyết 57, nhằm tránh gây xáo trộn lớn trong đời sống người dân và hoạt động đô thị.

vanh-dai-4.jpg
Giao thông trên tuyến đường Vành đai 1 hiện nay.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết thêm, dự kiến trong quý II, thành phố sẽ bổ sung thêm nhiều trạm xe đạp công cộng để giải quyết khoảng trống kết nối chặng cuối, đồng thời nghiên cứu mở thêm một số tuyến buýt điện cỡ nhỏ phù hợp với ngõ, phố hẹp trong vành đai.

Về hạ tầng trạm sạc và tủ đổi pin, hành lang pháp lý về phòng cháy chữa cháy cho trạm sạc dưới hầm chung cư cũ, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho hay vấn đề này đang được cấp có thẩm quyền hoàn thiện.

Trong thời gian đó, ông Long cho biết tổ công tác liên ngành theo Quyết định số 3763/QĐ-UBND ngày 14/7/2025 đã xây dựng phương án ưu tiên triển khai mạng lưới tủ đổi pin nhỏ gọn tại các không gian công cộng phù hợp, người dân chỉ mất 2-3 phút đổi pin, giải quyết đồng thời bài toán an toàn phòng cháy chữa cháy và bài toán không gian tại các khu tập thể cũ, phố cổ.

Trước đó, tại hội thảo "Kinh nghiệm quốc tế trong thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh", ngày 17/3, bà Lê Thanh Thủy - Phó trưởng phòng Môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) cho biết, TP Hà Nội đang từng bước xây dựng chính sách vùng phát thải thấp theo lộ trình phù hợp thực tế.

Theo kế hoạch, khu vực đầu tiên được lựa chọn là lõi trung tâm phường Hoàn Kiếm - nơi vốn đã có nền tảng tổ chức giao thông hạn chế phương tiện cá nhân từ mô hình phố đi bộ. Phạm vi thí điểm ban đầu tương đối gọn, sau đó sẽ mở rộng dần ra toàn quận Hoàn Kiếm, tiến tới các khu vực khác trong 3-5 năm tới.

Theo bà Thủy, cách tiếp cận của Hà Nội là “từ nhỏ đến lớn, từ thí điểm đến mở rộng”, thay vì áp dụng ngay các biện pháp mạnh như một số đô thị phát triển. Đây là lựa chọn mang tính thực tế, trong bối cảnh hạ tầng, công nghệ và nguồn lực tài chính còn đang hoàn thiện.

Cuối năm 2025 HĐND thành phố thông qua Nghị quyết 57 về quy định thực hiện vùng phát thải thấp. Theo Nghị quyết 57, từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 31/12/2027, Hà Nội sẽ thực hiện vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong Vành đai 1.

Từ ngày 1/1/2028 đến hết ngày 31/12/2029, Hà Nội thực hiện vùng phát thải thấp tại Vành đai 1 và một số khu vực tại Vành đai 2 trở vào. Từ ngày 1/1/2030, Hà Nội thực hiện vùng phát thải thấp tại Vành đai 3 trở vào. Hà Nội khuyến khích UBND cấp xã lập vùng phát thải thấp trên địa bàn quản lý.Theo nghị quyết này, từ ngày 1/1/2031, các khu vực trên địa bàn thành phố có một trong các tiêu chí quy định phải thực hiện vùng phát thải thấp.

Trần Hoàng
#Hà Nội #vành đai 1 #phương tiện giao thông #giao thông xanh #phát thải thấp #xe xăng #bảo vệ môi trường #cấm xe xăng #xe điện #phố cổ hà nội #Vùng phát thải thấp

