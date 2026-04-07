Hà Nội: Đưa nhóm công chức, viên chức ra khỏi chương trình hỗ trợ đào tạo tinh hoa

TPO - Tiếp thu các ý kiến đóng góp dự thảo đào tạo tinh hoa, hỗ trợ 1.000 nghiên cứu sinh giai đoạn 2026-2030, đơn vị chủ trì đã đưa nhóm đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác, làm việc tại các cơ quan của TP. Hà Nội ra khỏi chương trình hỗ trợ.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội vừa có tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND TP. Hà Nội quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh của thành phố giai đoạn 2026-2030.

Một trong những điểm mới nhất của dự thảo là việc đưa nhóm cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan Thành phố khỏi danh sách đối tượng được hưởng chính sách này. Theo Sở KH&CN, việc điều chỉnh nhằm tránh sự chồng chéo với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân lực công vụ hiện hành, đồng thời tập trung nguồn lực để thu hút các nhà khoa học trẻ, nhân tài tự do gia nhập vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô.

nghi-quyet-yeu-cau-phat-trien-ung-dung-hien-dai-hoa-cong-nghe-sinh-hoc-trong-cong-nghiep-che-bien-cac-san-pham-an-toan-hieu-qua-co-gia-tri-cao-tu-nguon-nguyen-lieu-trong-nuoc.jpg
Ảnh minh họa

Cùng với đó, tiếp thu góp ý, Hà Nội sẽ nghiên cứu bổ sung cơ chế để các doanh nghiệp sử dụng kết quả nghiên cứu có sự đóng góp ngược lại cho sự tăng trưởng của Thành phố. Dự thảo Nghị quyết cũng giao UBND Thành phố quy định chi tiết về trình tự, thủ tục cũng như quyền lợi và nghĩa vụ hậu đào tạo để đảm bảo các nghiên cứu sinh thực sự cống hiến cho sự phát triển của Thủ đô sau khi nhận học bổng.

Trước đó, ngày 26/2, UBND TP Hà Nội bắt đầu lấy ý kiến về Dự thảo Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh của thành phố, trong đó đưa ra các tiêu chuẩn, quy trình xét chọn nghiên cứu sinh và mức hỗ trợ.

Ngoài học bổng 15 triệu đồng/tháng, nghiên cứu sinh sẽ được hỗ trợ hoạt động nghiên cứu như chi phí xuất bản phẩm, tham dự hội nghị, hội thảo khoa học trong nước theo thực tế, tối đa không quá 50 triệu đồng/năm.

Nghiên cứu sinh có kết quả nghiên cứu được công bố trong quá trình đào tạo tiến sĩ liên quan trực tiếp đến chương trình nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo của thành phố, bài toán lớn, dữ liệu, mô hình, chính sách hoặc không gian phát triển của TP Hà Nội được hưởng các khoản hỗ trợ thêm.

Nghiên cứu sinh được cấp bằng độc quyền sáng chế tại Việt Nam được hỗ trợ 15 lần mức lương tối thiểu vùng I; nếu được cấp bằng độc quyền sáng chế tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc châu Âu được hỗ trợ 30 lần mức lương tối thiểu vùng I (mức lương tối thiểu vùng hiện nay là trên 5,3 triệu đồng/tháng)...

#hạm vi đối tượng hỗ trợ nghiên cứu sinh #trách nhiệm đền bù kinh hỗ trợ hỗ trợ #đánh giá tác phẩm chính sách đào tạo tiến sĩ #hiệu quả kinh tế đào tạo nghiên cứu sinh. #Đào tạo tinh hoa

Xem thêm

Cùng chuyên mục