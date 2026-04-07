Tìm thấy thi thể nam sinh mất tích khi tắm biển Quy Nhơn

TPO - Thi thể nam sinh mất tích khi tắm biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đã được tìm thấy ngay tại khu vực gặp nạn và chính quyền địa phương đang hoàn thiện thủ tục để bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Sáng 7/4, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai cho biết: Sau hơn 1 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng địa phương đã phát hiện thi thể em H.Đ.A.H - nam sinh bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển Quy Nhơn.

Theo lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn, thi thể em H. được phát hiện ngay tại vị trí em này gặp nạn khi tắm biển. Hiện chính quyền địa phương đang hoàn tất thủ tục để bàn giao thi thể em H. cho gia đình lo hậu sự.

Vị trí nơi em H.Đ.A.H tắm biển gặp nạn. Ảnh: Trương Định

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 17h ngày 5/4, nhóm 6 học sinh của Trường THPT chuyên Hùng Vương (phường Diên Hồng), rủ nhau tắm biển tại khu vực đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn.

Trong lúc tắm biển, em N.N.H và H.Đ.A.H không may bị đuối nước và bị sóng lớn cuốn ra xa. Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã kịp thời cứu được em N.N.H và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai. Riêng em H.Đ.A.H bị sóng cuốn trôi, mất tích.

