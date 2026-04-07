Va chạm với xe đầu kéo, người phụ nữ đi xe đạp tử vong

TPO - Đang di chuyển cùng chiều trên Quốc lộ 1A, người phụ nữ đi xe đạp không may va chạm với xe đầu kéo rồi bị cuốn vào gầm tử vong.

Sáng 7/4, lãnh đạo UBND xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một phụ nữ tử vong.

Nạn nhân là bà N.T.D (SN 1952), trú thôn Trung Dõng 2, xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: BKH.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h30 sáng cùng ngày tại Km 1390+770 trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thôn Bình Trung 1, xã Vạn Thắng.

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang BKS 79H-085.53 kéo theo rơ-moóc biển số 79RM-001.31 (chưa rõ danh tính tài xế điều khiển) lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Khi đến địa điểm trên xảy ra va chạm với xe đạp do bà D. đang lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến bà D. ngã văng xuống đường, không may bị bánh xe đầu kéo cán qua, tử vong tại chỗ. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.