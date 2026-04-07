Đắk Lắk sắp sát hạch 257 người không chuyên trách vào công chức

TPO - Giữa tháng 4 đến đầu tháng 5/2026, tỉnh Đắk Lắk sẽ sát hạch, tiếp nhận 257 người không chuyên trách vào biên chế công chức ở cấp xã.

Ngày 7/4, ông Trương Ngọc Tuấn - Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Lắk, cho biết: Sở này vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức năm 2026.

Kế hoạch năm nay dành cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trước ngày Nghị định số 170/2025/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. Các đối tượng đủ điều kiện sẽ tham gia kiểm tra hồ sơ và sát hạch vấn đáp theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch.

Người không chuyên trách sẽ được tiếp nhận vào công chức làm việc tại các xã, phường.

Theo Sở Nội vụ Đắk Lắk, có 75 xã, phường đăng ký tiếp nhận công chức trong năm 2026. Tổng số biên chế cán bộ, công chức được UBND tỉnh giao cho các địa phương này là 4.486 biên chế, trong đó 2.837 biên chế đã sử dụng, còn 1.649 biên chế chưa sử dụng. Trong kế hoạch năm nay, chỉ tiêu tiếp nhận vào công chức là 257 biên chế.

Hồ sơ dự kiến tiếp nhận người làm hoạt động không chuyên trách ở cấp xã sẽ được kiểm tra từ ngày 11 - 15/4, sát hạch tổ chức trước ngày 5/5 và kết quả sẽ được công bố trước ngày 10/5.