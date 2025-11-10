Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Hà Nội ủy quyền chủ tịch xã phê duyệt danh sách, kinh phí tinh giản biên chế không chuyên trách

Thanh Hiếu
TPO - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Ngày 10/11, UBND TP. Hà Nội ban hành quyết định ủy quyền chủ tịch UBND xã phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế và kinh phí thực hiện đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ủy quyền cho chủ tịch UBND xã, phường (cấp xã) thực hiện việc giải quyết chế độ, chính sách theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biên chế và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách (Ảnh minh họa)

Việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp xã được thực hiện đến hết ngày 31/5/2026.

Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trong phạm vi các quyền và trách nhiệm đã được ủy quyền.

UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội thẩm định danh sách và dự kiến kinh phí thực hiện tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định; trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí từ dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm để thực hiện việc chi trả cho đối tượng tinh giản biên chế là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Theo Sở Nội vụ Hà Nội, khi thực hiện chính quyền 2 cấp, trên địa bàn thành phố có gần 9.000 người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ việc. Thực hiện chính quyền 2 cấp, chỉ tiêu số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã của thành phố năm 2025 là 4.416 người.

Thanh Hiếu
