Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Vụ hành hung nhân viên gác chắn đường sắt: Đối tượng nhiều lần đe dọa, gây mất trật tự

Thanh Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trao đổi với Tiền Phong ngày 7/4, đại diện Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng cho hay hiện hai nữ nhân viên gác chắn bị hành hung vẫn đang nằm viện để tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Hiện hai nữ nhân viên gác chắn bị đa chấn thương vùng đầu, mặt, sang chấn tâm lý, hoảng loạn sau khi bị hai người phụ nữ đánh trong lúc làm nhiệm vụ tối 6/4.

Đối tượng liên tục chửi bới, hành hung nhân viên gác tàu.

Đơn vị đã báo cáo vụ việc lên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Công an thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị chức năng.

Qua xác minh ban đầu, đối tượng hành hung hai nhân viên gác chắn có nhà ở ngay phía sau nhà gác chắn. Đặc biệt, đối tượng đã nhiều lần có hành vi gây mất trật tự, đe dọa nhân viên gác chắn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

“Đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, thể hiện hành vi chống đối, xâm hại trực tiếp đến lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu”, đại diện Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng nhấn mạnh.

Đơn vị cũng đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

1000015654.jpg
Hai nữ nhân viên gác chắn được chuyển vào bệnh viện sau khi bị hành hung.

Tối ngày 6/4, tại đường ngang Thanh Khê Km788+515 tuyến đường sắt Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh, hai nữ nhân viên gác chắn là T.T.D.Th. và N.T.M.T. thực hiện đóng chắn để chuẩn bị đón tàu. Khi chắn đã đóng và các phương tiện đường bộ đã dừng lại thì một phụ nữ điều khiển xe máy cố tình dắt xe vượt qua dàn chắn đi vào trong phạm vi đường ngang. Nhân viên gác chắn đã kịp thời nhắc nhở nhưng đối tượng không chấp hành, dừng xe trong phạm vi đường ngang và có hành vi chửi bới, xúc phạm đối với nhân viên gác chắn.

Một lúc sau, đối tượng trên cùng một phụ nữ khác sử dụng mũ bảo hiểm tấn công, đánh liên tiếp vào vùng đầu và mặt hai nhân viên gác chắn, đồng thời xô đẩy, kéo ra giữa đường ngang tiếp tục hành hung. Sự việc chỉ dừng lại khi có sự can ngăn của người đi đường, tuy nhiên các đối tượng vẫn tiếp tục có hành vi chửi bới, lăng mạ, đe dọa.

1000015653.jpg
Vụ việc có tính chất nghiêm trọng, thể hiện hành vi chống đối, xâm hại trực tiếp đến lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông đường sắt.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đơn vị đã báo lực lượng chức năng, đồng thời bố trí nhân lực thay thế nhằm đảm bảo công tác chạy tàu an toàn, thông suốt.

#hành hung nhân viên đường sắt #đe doạ #gây gây mất trật tự #Đà Nẵng #Thanh Khê #đường sắt #gác chắn

