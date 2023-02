Tạm giữ nhóm người hành hung 2 nữ nhân viên gác chắn đường sắt ở Đà Nẵng

TPO - Công an đã tạm giữ 3 thanh niên tham gia hành hung hai nữ nhân viên gác chắn đường sắt để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 21/2, Công an phường Chính Gián (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cho biết, đã tạm giữ 3 thanh niên liên quan đến vụ hai nữ nhân viên gác chắn đường sắt bị hành hung gây xôn xao dư luận.

Theo đó, ngay sau khi nhận thông tin vụ việc, Công an phường Chính Gián đã có mặt tại hiện trường nắm thông tin vụ việc và tiến hành điều tra.

Công an nhanh chóng xác định Dương Quang Tuấn (39 tuổi); Huỳnh Quang Huy (22 tuổi, cùng trú phường Chính Gián) và Lương Huỳnh Minh Trí (32 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) là những đối tượng tham gia hành hung các nữ nhân viên và tiến hành truy xét.

Tại cơ quan công an, cả ba thanh niên thừa nhận hành vi của mình. Dương Quang Tuấn khai nhận do mâu thuẫn với 2 nhân viên gác chắn là chị Đặng Thị Nguyệt và Võ Thị Thùy Trinh (cùng trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) khi đang đóng gác chắn để đảm bảo an toàn cho tàu qua. Nhóm thanh niên này đòi chị Trinh mở gác chắn nhưng chị Trinh không đồng ý.

Sau khi tàu qua gác chắn được mở, nhóm thanh niên đã đánh gây gổ, rồi đánh chị Trinh. Lúc này, anh Nguyễn Văn Chuyển (27 tuổi) vào can ngăn thì bị nhóm thanh niên trên đánh gây thương tích.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, vào khoảng 20h30, ngày 19/2 tại gác chắn tàu Km 789+524 đoạn giao với đường Hà Huy Tập, phường Chính Gián, có xảy ra một vụ xô xát giữa một nhóm thanh niên và hai nữ nhân viên gác chắn.

Sự việc được người dân quay lại và đưa lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận với nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc, lên án hành vi côn đồ, hung hãn của nhóm thanh niên.

Hiện công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.