Ô tô, xe máy liên tiếp đâm gãy gác chắn đường sắt khiến nhiều người thương vong

TPO - Trong 8 tháng đầu năm 2025, cả nước đã xảy ra 201 vụ tai nạn đường sắt khiến 5 người chết và nhiều người bị thương. Mới đây nhất là vụ ô tô tông gãy gác chắn tự động ở TP Hải Phòng, sau đó, trong quá trình khắc phục, một cần chắn rơi trúng người đi đường, làm nạn nhân bị thương.

Theo thông tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), khoảng 14h ngày 3/9, tại đường ngang dân sinh thuộc xã Mao Điền, TP Hải Phòng, một ô tô tải mang biển số Bắc Ninh cố tình vượt qua đường ngang trong lúc cần chắn đang hạ để báo hiệu có tàu hỏa sắp qua.

Trong vụ việc này, ô tô đã làm gãy 2 cần chắn tự động và hệ thống phụ kiện do Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Hà Nội quản lý, khai thác.

Đáng chú ý, trong quá trình khắc phục sự cố, cần chắn còn lại bị gãy khi nâng lên cho tàu chạy qua đã rơi trúng một phụ nữ qua đường. Nạn nhân bị thương, phải khâu 5 mũi và gãy sụn tai. Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Video ô tô tông gãy 2 cần chắn tự động tại đường ngang dân sinh thuộc xã Mao Điền, TP. Hải Phòng. Nguồn: VNR.

Trước đó, ngày 24/8, tại đường ngang dân sinh khu gian Long Khánh - Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai, một xe máy chạy với tốc độ cao đâm vào cần chắn số 2, ngã trên đường ray, ngay khi tàu sắp chạy qua. Vụ tai nạn khiến rào chắn số 2 hư hỏng nặng. Xe máy biến dạng, hai người trên xe bị thương.

Đêm 22/8, tại đường ngang dân sinh giao với đường Hùng Vương, phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai cũng có một thanh niên chạy xe máy biển số TPHCM tông vào gác chắn số 1, ngã trên đường ray, khi tàu sắp chạy qua. Nhận cảnh báo nguy hiểm, tàu SE4 kịp dừng lại, tránh va chạm.

Theo thống kê của VNR, trong 8 tháng đầu năm nay, trên toàn tuyến đường sắt đã ghi nhận 201 vụ ô tô và xe máy vi phạm tín hiệu đường ngang có chắn tự động và chắn có người gác.

Riêng ở các đường ngang có cần chắn tự động đã xảy ra 9 vụ tai nạn, làm bị thương 5 người, chết 5 người (đều là những người đi xe máy cố tình vượt tín hiệu chuông đèn và khi cần chắn đã đóng).

Xe máy chạy với tốc độ cao đâm vào cần chắn số 2, ngã trên đường ray, ngay khi tàu sắp chạy qua tại đường ngang dân sinh khu gian Long Khánh - Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai.



"Tình trạng ô tô cố tình vi phạm quy định về an toàn giao thông đường sắt (vượt tín hiệu cảnh báo đường ngang, va vào cần chắn tự động và chắn có người gác …) mặc dù giảm mạnh về số vụ việc (năm 2024 có 641 vụ) nhưng vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ đe doạ an toàn chạy tàu, an toàn tính mạng người tham gia giao thông, gây thiệt hại lớn đến tài sản của nhà nước và người dân", đại diện VNR nêu rõ.

Ngành đường sắt khuyến cáo, người tham gia giao thông cần tuyệt đối tuân thủ tín hiệu cảnh báo, đèn, chuông và biển báo tại các đường ngang, dừng lại khi cần chắn đã hạ xuống. Những trường hợp cố tình vi phạm không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của chính mình và người khác, mà còn gây nguy hiểm cho an toàn chạy tàu.