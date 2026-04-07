Người đàn ông đi xe máy ngược chiều trên quốc lộ bị xe khách tông tử vong

TPO - Người đàn ông đi xe máy ngược chiều trên Quốc lộ 1A bất ngờ tông vào đầu xe khách đang lưu thông trên đường. Cú va chạm mạnh khiến người điều khiển xe máy tử vong.

Ngày 7/4, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe máy khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 6/4, tại Km 1325 Quốc lộ 1A (đoạn qua phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk), xe máy BKS 78AD-120.xx do ông D.D.Đ (SN 1987) lái đi ngược chiều thì xảy ra va chạm giữa xe khách giường nằm 34 chỗ BKS 50H-738.xx đi theo hướng Bắc – Nam.

Vụ tai nạn khiến ông Đ. tử vong tại chỗ, hai phương tiện bị hư hỏng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân do người đi xe máy vi phạm quy định về chiều lưu thông, không chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông.