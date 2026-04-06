Danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ xe khách lao xuống vực

Thái Lâm
TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã xác định danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ xe khách lao xuống vực gần hồ Bàu Trắng khiến 16 người thương vong.

Tối 6/4, ông Nguyễn Hồng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Hòa Thắng.

img-52281-1160.jpg
Ông Nguyễn Hồng Hải kiểm tra hiện trường tai nạn.

Sau đó, ông Nguyễn Hồng Hải đã đến Bệnh viên Đa khoa Bình Thuận để thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Tại đây, ông Lê Huỳnh Phúc - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận - cho biết ngay sau khi tiếp nhận tin báo, bệnh viện đã huy động nhân lực, phương tiện đến hiện trường phối hợp đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

"Các bệnh nhân được sơ cứu, phân loại theo mức độ chấn thương để triển khai phương án điều trị phù hợp. Đến hiện tại, trong số 11 bệnh nhân, có 2 người bị thương nặng, số còn lại bị thương nhẹ", ông Lê Huỳnh Phúc cho hay.

z7698056036370-d94206acfc793cd9d87e4fcbec7a80b2-1504.jpg
Ông Nguyễn Hồng Hải thăm hỏi, động viên người nhà nạn nhân tại bệnh viện.

Như Tiền Phong đưa tin khoảng 15h30 ngày 6/4, tại Km16+300 đường ĐT715 (thuộc thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan ô tô khách biển số 86H-045.XX chạy hướng từ phường Phan Thiết đi xã Tuy Phong. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong và 12 người bị thương.

Ngay sau vụ việc, chính quyền xã Hòa Thắng đã phối hợp lực lượng chức năng triển khai cứu nạn, cứu hộ, đưa các nạn nhân đi cấp cứu, điều tiết giao thông và tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Danh tính 4 nạn nhân tử vong được xác định, gồm Đ.V.H. (SN 2004), N.V.C. (SN 2003), N.V.Đ. (SN 2013) và N.T.K (SN 2000, cùng trú xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng).

img-1423-7700.jpg
Hiện trường thảm khốc vụ tai nạn khiến 16 người thương vong.
