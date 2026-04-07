Doanh nghiệp xoay lịch cho công nhân nghỉ lễ Giỗ Tổ, 30/4-1/5 thế nào?

TPO - Trước kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5 kéo dài, nhiều doanh nghiệp tại TPHCM chủ động sắp xếp lịch làm việc, cho phép người lao động nghỉ dài ngày hoặc đăng ký làm thêm. Việc điều chỉnh được thực hiện tùy theo đặc thù sản xuất và tình hình đơn hàng của từng đơn vị.

Nhiều phương án

Theo quy định, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay người lao động được nghỉ 1 ngày, do trùng cuối tuần nên được nghỉ bù kéo dài thành 3 ngày liên tiếp. Trong khi đó, kỳ nghỉ 30/4 và 1/5 rơi vào thứ năm và thứ sáu, nếu không làm thứ bảy, người lao động có thể nghỉ liền 4 ngày.

Những ngày này, tại Công ty TNHH Nidec Việt Nam (Khu Công nghệ cao TPHCM), không khí sản xuất luôn trong trạng thái khẩn trương. Đơn hàng nhiều khiến công nhân tăng ca liên tục, thậm chí làm thêm cả ngày nghỉ.

Công ty Nidec Việt Nam có đơn hàng rất dồi dào, công nhân có thể đăng ký làm thêm ngay trong những ngày lễ, lương thưởng tăng thêm theo quy định



Ông Lưu Kim Hồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nidec Việt Nam cho biết, tổng thời gian nghỉ của hai đợt lễ có thể kéo dài tới 7 ngày. Dù vậy, do nhu cầu sản xuất lớn, chắc chắn sẽ có công nhân đăng ký đi làm trong những ngày nghỉ lễ. Việc này hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện và người lao động được hưởng đầy đủ chế độ lương, thưởng tăng thêm theo quy định.

Theo ông Hồng, việc vừa duy trì nhịp sản xuất, vừa đảm bảo quyền nghỉ ngơi cho công nhân là điều doanh nghiệp luôn tính toán. Hiện công ty cũng đang tuyển thêm từ 400–500 lao động trong độ tuổi 18–35 để đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Không khí tất bật nhưng ổn định này khiến nhiều công nhân yên tâm gắn bó, đồng thời vẫn trông đợi vào kỳ nghỉ lễ để tái tạo sức lao động.

Công nhân Công ty CP In số 7 được nghỉ 4 ngày dịp lễ

Tại Công ty CP In số 7 (Khu công nghiệp Tân Tạo), lịch nghỉ được bố trí khoảng 4 ngày do đặc thù làm việc cả thứ bảy. Theo đó, người lao động được nghỉ gồm các ngày 26, 27, 30/4 và 1/5, đi làm lại từ ngày 2/5. Ông Trương Hoàng Tâm, Chủ tịch Công đoàn Công ty In số 7 cho biết: “Do công ty không hoán đổi ngày nghỉ nên tất cả nhân viên, người lao động được khuyến khích nghỉ số ngày hợp lý để sản xuất hàng hóa”.

Trong khi đó, bức tranh tại Công ty CP Sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi (Khu công nghiệp cơ khí ô tô TPHCM) lại khác. Ông Lê Mai Hữu Lâm, Tổng giám đốc Công ty Cát Vạn Lợi cho biết, đơn hàng hiện nay khá khó khăn. Do vậy, dù kỳ nghỉ lễ kéo dài có thể ảnh hưởng đến tiến độ, doanh nghiệp vẫn bố trí cho công nhân nghỉ theo quy định, bởi nếu làm việc trong ngày lễ sẽ phải trả lương tăng cao, gây thêm áp lực chi phí.

Linh hoạt nghỉ tới 9 ngày

Ở một số doanh nghiệp, phương án nghỉ lễ được xây dựng từ rất sớm với mục tiêu tạo thuận lợi tối đa cho người lao động.

Công ty Cát Vạn Lợi bố trí cho công nhân nghỉ theo quy định của Chính phủ

Bà Nguyễn Thị Trâm, đại diện một công ty may mặc tại xã Hưng Long nói rằng, công nhân được nghỉ liên tiếp 9 ngày trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5. Phương án này đã được thông báo từ cuối năm 2025.

Theo bà Trâm, trong công ty có nhiều lao động đến từ miền Trung, miền Bắc nên nhu cầu về quê rất lớn. Việc kéo dài thời gian nghỉ giúp họ có thêm điều kiện đoàn tụ gia đình, tái tạo sức lao động. Ngoài thời gian nghỉ dài, doanh nghiệp còn hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng dịp lễ.

Bà Trần Thị Trúc Linh, Giám đốc Công ty thực phẩm Xanh (xã Củ Chi) cho biết, đơn vị áp dụng lịch nghỉ theo quy định chung, đồng thời cho phép một số nhân viên đăng ký nghỉ thêm 2 ngày, nâng tổng thời gian nghỉ lên 9 ngày. Tuy nhiên, chỉ khoảng 30% lao động ở từng bộ phận được bố trí nghỉ dài ngày để đảm bảo hoạt động sản xuất không bị gián đoạn. Những ngày nghỉ thêm sẽ được sắp xếp làm bù sau kỳ nghỉ.

Theo các chuyên gia lao động, việc bố trí lịch nghỉ lễ phụ thuộc vào nội quy lao động và đặc thù làm việc của từng doanh nghiệp. Khi ngày nghỉ lễ trùng với ngày nghỉ hằng tuần, doanh nghiệp phải bố trí nghỉ bù vào ngày kế tiếp.

Công nhân có thể dùng phép năm để được nghỉ dài ngày

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể linh hoạt cho người lao động sử dụng phép năm để kéo dài kỳ nghỉ. Theo Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm đủ 12 tháng được nghỉ 12 ngày phép hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, việc sắp xếp cần có sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động, đồng thời đảm bảo thời gian nghỉ tối thiểu theo quy định.

Trường hợp làm thêm vào ngày lễ, Tết, người lao động được hưởng ít nhất 300% tiền lương, bao gồm lương ngày thường và tiền làm thêm theo quy định.

PGS.TS Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu đời sống xã hội, cho rằng, việc hoán đổi hay kéo dài kỳ nghỉ cần tính đến bối cảnh sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời phải thông báo sớm để người lao động chủ động sắp xếp kế hoạch cá nhân trong dịp nghỉ lễ.