TPHCM muốn xây tổ hợp phim trường rộng đến 150 ha

TPO - Lãnh đạo TPHCM giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu phương án phối hợp đầu tư xây dựng tổ hợp phim trường quy mô khoảng 100-150 ha, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình, thu hút các dự án sản xuất phim có chất lượng, tầm cỡ trong nước và quốc tế tại thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường vừa ký công văn thông báo việc triển khai kết luận của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tại chương trình gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp văn hóa vào ngày 5/2.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì buổi gặp cộng đồng doanh nghiệp lĩnh vực công nghiệp văn hóa, ngày 5/2. Ảnh: Ngô Tùng

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu, triển khai kịp thời, hiệu quả, tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, nguồn vốn, quỹ đất, thủ tục hành chính… cho doanh nghiệp và nhân dân.

Đồng thời, thực hiện nghiêm quan điểm “ứng xử công bằng” đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp, không phân biệt doanh nghiệp lớn hay nhỏ; tạo môi trường kinh doanh công khai, minh bạch, xây dựng hệ sinh thái văn hóa lành mạnh, cùng phát triển vì lợi ích chung, không để bất kỳ trường hợp ưu ái đặc lợi nào làm phương hại đến niềm tin của doanh nghiệp và người dân.

Các sở, ban ngành tổ chức rà soát quỹ nhà, đất công hiện có trên địa bàn (nhất là các mặt bằng chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả), đề xuất phương án bố trí, chuyển đổi mục đích sử dụng phù hợp để phục vụ phát triển các thiết chế văn hóa và không gian sáng tạo, góp phần mở rộng không gian cho các hoạt động công nghiệp văn hóa tại thành phố, không gian biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (như trung tâm hội nghị - biểu diễn, nhà hát quy mô lớn…) nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo, giao lưu và thưởng thức văn hóa - nghệ thuật chất lượng cao của nhân dân thành phố và du khách quốc tế…

Bên cạnh đó, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao nghiên cứu, đề xuất thành lập Quỹ Phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố theo mô hình quỹ đầu tư mạo hiểm, nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho các dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật; khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa mang bản sắc Việt.

Sở Văn hóa và Thể thao được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các sở, ban ngành có liên quan rà soát, đề xuất bố trí nguồn vốn đầu tư công cho phát triển văn hóa trên địa bàn thành phố, tập trung vào các dự án, công trình trọng điểm trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, đảm bảo sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước để phát triển đồng bộ hạ tầng văn hóa.

Ngoài ra, nghiên cứu phương án phối hợp đầu tư xây dựng tổ hợp phim trường quy mô lớn (khoảng 100-150 ha) trên địa bàn thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình; tạo thuận lợi thu hút các dự án sản xuất phim có chất lượng, tầm cỡ trong nước và quốc tế tại thành phố.

Cuối năm 2025, TPHCM đã đón nhận bằng vinh danh của UNESCO “Thành phố sáng tạo toàn cầu về điện ảnh”. Phát biểu tại buổi lễ này, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được - nói, lãnh đạo thành phố nhận thức sâu sắc rằng, việc gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO đồng nghĩa với việc thành phố phải chung tay cùng các thành viên toàn cầu thúc đẩy sự phát triển bền vững, dựa trên văn hóa và sự sáng tạo.

Hình thành những điểm nhấn cảnh quan đêm tại TPHCM

Lãnh đạo TPHCM cũng giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì nghiên cứu, đề xuất kế hoạch xây dựng Bảo tàng Âm nhạc Việt Nam tại TPHCM với việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số trong sưu tầm, trưng bày; qua đó lưu giữ và giới thiệu tinh hoa âm nhạc dân tộc kết hợp trải nghiệm tương tác hiện đại, thu hút công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh biểu diễn trong một hoạt động cộng đồng tại TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Bên cạnh đó, các sở, ban ngành tăng cường các biện pháp bảo đảm thực thi hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa; kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tạo môi trường sáng tạo lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nghệ sĩ, tác giả và doanh nghiệp; đồng thời triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến ứng dụng AI và chuyển đổi số các nội dung nêu trên.

Chủ tịch UBND TPHCM cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao nghiên cứu triển khai các giải pháp tạo điều kiện cho hoạt động chiếu sáng nghệ thuật tại các khu vực trung tâm Thành phố, trước mắt là tại một số công trình biểu tượng (như Bưu điện Thành phố, Nhà hát Thành phố…); hình thành những điểm nhấn cảnh quan đêm, góp phần xây dựng hình ảnh TPHCM hiện đại, sống động về đêm, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân và du khách.