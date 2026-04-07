Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ

Luân Dũng - Trường Phong
TPO - Hôm nay (7/4), Quốc hội khóa XVI tiếp tục làm công tác nhân sự, bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều chức danh lãnh đạo cấp cao khác.

Theo chương trình của kỳ họp, từ 8-9h, Quốc hội họp riêng, nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả phê chuẩn nhân sự Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng, Ủy ban.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu ngày 6/4. Ảnh: Như Ý.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Sau đó, Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Từ 9h15 - 9h45, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước và Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Sau đó, tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Từ 10h45 - 11h30, đại diện Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 trình bày Tờ trình về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Tiếp đó, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Sau khi thông qua danh sách, Quốc hội thực hiện quy trình bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Từ 15h - 15h30, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Từ 15h30, Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi Nghị quyết bầu được thông qua, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Từ 17h10, Quốc hội sẽ bầu và thông qua các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Trước đó, ngày 6/4, Quốc hội đã bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI; bầu 6 Phó Chủ tịch Quốc hội bao gồm các ông, bà: Đỗ Văn Chiến, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Hồng Diên, Nguyễn Doãn Anh, Nguyễn Thị Hồng, cùng 9 lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội.

